Pazuello é um desastre para o país e para o governo, afirma Maia

Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e presidente Jair Bolsonaro no lançamento do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação Contra a Covid-19 Crédito: Isac Nobrega/PR

O ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello , é um desastre para o país e para o governo, além de comprometer a imagem do Exército brasileiro com sua "incompetência", afirmou nesta quarta-feira (16) o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ).

Maia reuniu jornalistas para um café da manhã na residência oficial da Câmara. Na conversa, o deputado afirmou que Pazuello vai muito mal e se perdeu na gestão do Ministério.

"Eu acho o ministro da Saúde um desastre. Vai ser um desastre para o país, primeiro, e para o governo", afirmou Maia, que disse acreditar que a sociedade e a área médica já começam a entender isso.

"No momento da pandemia, o ministério da Saúde do jeito que está, quem vai pagar a conta primeiro é a sociedade, que é mais importante do que o governo pagar a conta", disse.

Maia ironizou e afirmou que o ministro, que era elogiado por sua habilidade logística, "até agora não apresentou nada organizado, para a vacina, para nada".

"E acho que ele pode, sem dúvida nenhuma, além de prejudicar muito a imagem do Exército brasileiro, ele pode comprometer muito, com essa falta de organização, com essa incompetência, tanto a solução para a vacina quanto a solução para esse movimento, esse aumento no número de infectados, de mortos, que precisaria de uma articulação melhor e de melhor qualidade entre governo federal, estados e municípios", ressaltou.

IMAGEM DO EXÉRCITO

Para ele, o Exército vai perder o que ganhou nos últimos anos de imagem desde a redemocratização. "É um ótimo general para fazer a logística do Exército, mas para fazer a logística do Ministério da Saúde é um desastre."

As críticas acontecem no mesmo dia em que o Ministério da Saúde apresentou oficialmente o plano nacional de imunização . O planejamento foi divulgado no sábado (12) em ofício enviado ao ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal.

O plano inclui a Coronavac, do Butantan, em uma lista chamada de "adesão do Brasil às vacinas".

A lista cita a vacina de Oxford, a da Pfizer, Bharat Biotech, Moderna e Janssen, além do consórcio da Covax Facility, da OMS.

Presidente da Câmara dos deputados, Rodrigo Maia (DEM) Crédito: Vitor Jubini

Apesar das críticas a Pazuello, Maia elogiou outros militares que ocupam cargos no governo de Jair Bolsonaro (sem partido).

"Admiro muito o [general Luiz Eduardo] Ramos [ministro da Secretaria de Governo] e [general Walter] Braga Neto [ministro da Casa Civil]", afirmou. "Acho que foram treinados para comandar e não para liderar. Acho que estão ali tentando fazer o melhor deles, com todas as dificuldades que estão no entorno do presidente."