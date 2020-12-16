Bolsonaro tem 35% de bom/ótimo e 33% de ruim/péssimo, mostra Ibope

Presidente Jair Bolsonaro tem, no Ibope, avaliação melhor do que a que alcanço em dezembro de 2019, mas menor em relação a setembro de 2020 Crédito: Isac Nóbrega/PR

A aprovação do governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) está em 35% e apresentou queda em relação ao último levantamento feito pelo Ibope, em setembro, quando marcou 40% e chegou ao seu nível mais alto.

O número de dezembro ainda é superior ao que foi registrado no mesmo mês do ano passado, quando Bolsonaro era aprovado por 29% dos entrevistados.

Por outro lado, segundo a pesquisa, 33% dos brasileiros consideram a gestão de Bolsonaro ruim ou péssima. Os que veem o governo como regular foram 30% das pessoas ouvidas pelo instituto.

Assim como a aprovação, a maneira de governar do presidente também teve recuo, passando de 50% para 46%.