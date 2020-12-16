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Bolsonaro tem 35% de bom/ótimo e 33% de ruim/péssimo, mostra Ibope

Em setembro, o presidente marcou 40% de aprovação e chegou ao seu nível mais alto

Publicado em 16 de Dezembro de 2020 às 15:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 dez 2020 às 15:51
Presidente Jair Bolsonaro
Presidente Jair Bolsonaro tem, no Ibope, avaliação melhor do que a que alcanço em dezembro de 2019, mas menor em relação a setembro de 2020 Crédito: Isac Nóbrega/PR
A aprovação do governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) está em 35% e apresentou queda em relação ao último levantamento feito pelo Ibope, em setembro, quando marcou 40% e chegou ao seu nível mais alto.
O número de dezembro ainda é superior ao que foi registrado no mesmo mês do ano passado, quando Bolsonaro era aprovado por 29% dos entrevistados.
Por outro lado, segundo a pesquisa, 33% dos brasileiros consideram a gestão de Bolsonaro ruim ou péssima. Os que veem o governo como regular foram 30% das pessoas ouvidas pelo instituto.

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Assim como a aprovação, a maneira de governar do presidente também teve recuo, passando de 50% para 46%.
A pesquisa, encomendada pela CNI (Confederação Nacional da Indústria), foi realizada de 5 a 8 de dezembro, com 2.000 pessoas, em 126 municípios do país. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

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