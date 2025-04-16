Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Pastor é preso por se masturbar na frente de mulheres, na rua
Em São Paulo

Pastor é preso por se masturbar na frente de mulheres, na rua

As mulheres pararam por alguns instantes, e o homem aparentou se masturbar enquanto falava com elas. Em seguida, elas seguiram caminhando e se afastaram dele

Publicado em 16 de Abril de 2025 às 09:04

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 abr 2025 às 09:04
Homem foi preso por importunação sexual, em São Paulo
Homem foi preso por importunação sexual, em São Paulo Crédito: Reprodução/Videomonitoramento
Um homem foi preso neste domingo (13) em São Paulo após importunar sexualmente uma adolescente de 14 anos e uma mulher de 22 anos. Uma câmera de segurança registrou a ação. O homem, identificado como Renan Alves Zani, estacionou o carro em uma rua no bairro da Saúde, em São Paulo.
Após algum tempo, quando uma mulher e uma adolescente passavam pela calçada ao lado do veículo, passeando com um cachorro, o homem desceu do carro e as abordou, supostamente pedindo informações, segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública do Estado).
As mulheres pararam por alguns instantes, e o homem aparentou se masturbar enquanto falava com elas. Em seguida, elas seguiram caminhando e se afastaram dele. Ele então entrou no carro, permaneceu por alguns segundos e saiu novamente, andando na mesma direção das vítimas, ainda com a calça levemente abaixada.
Depois, ele entrou no carro e fugiu. Segundo a SSP, a vítima mais velha registrou ocorrência na Polícia Civil e prestou depoimento no 16º DP, na Vila Clementino. Com as informações fornecidas pela vítima, a polícia conseguiu identificar e localizar o homem, que foi levado para a delegacia. Ele prestou depoimento e foi liberado. O caso seguirá sendo investigado pela Polícia Civil.
Após a repercussão do caso, Zani apagou suas redes sociais. Porém, prints mostram que ele se identificava como pastor, casado e pai. Ele trabalhava no aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP). Em nota enviada à reportagem, a concessionária Aeroportos Brasil Viracopos informou que rescindiu o contrato de Zani hoje, após tomar conhecimento dos fatos.
A empresa destacou que ele ocupava o cargo de analista, e não de executivo, e que a medida tomada pela concessionária reforça o compromisso dela com a ética, a integridade, a moral e a legislação vigente.
Em nota enviada à reportagem, a concessionária Aeroportos Brasil Viracopos informou que rescindiu o contrato de Zani hoje, após tomar conhecimento dos fatos. A empresa destacou que ele ocupava o cargo de analista, e não de executivo, e que a medida tomada pela concessionária reforça o compromisso dela com a ética, a integridade, a moral e a legislação vigente.

Veja Também

ESG é sobre você: o futuro das empresas começa com as suas escolhas

Pastor é preso suspeito de matar mulher trans em motel do litoral de SP

Uma das maiores referências em inovação e tecnologia do Brasil vem ao ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Importunação sexual Preso
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Gilmara Dias é de Mimoso do Sul e tem 58 anos
Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro
Cantor Roberto Carlos desembarcou no Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim para show na cidade e para homenagear o pai dele, que recebeu placa no terminal de passageiros
Roberto Carlos desembarca em Cachoeiro para show histórico: "Dá frio na barriga"
Imagem de destaque
Chuva de granizo chama a atenção de moradores de Sooretama neste domingo (19)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados