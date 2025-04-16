Pastor é preso por se masturbar na frente de mulheres, na rua

Homem foi preso por importunação sexual, em São Paulo Crédito: Reprodução/Videomonitoramento

Um homem foi preso neste domingo (13) em São Paulo após importunar sexualmente uma adolescente de 14 anos e uma mulher de 22 anos. Uma câmera de segurança registrou a ação. O homem, identificado como Renan Alves Zani, estacionou o carro em uma rua no bairro da Saúde, em São Paulo.

Após algum tempo, quando uma mulher e uma adolescente passavam pela calçada ao lado do veículo, passeando com um cachorro, o homem desceu do carro e as abordou, supostamente pedindo informações, segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública do Estado).

As mulheres pararam por alguns instantes, e o homem aparentou se masturbar enquanto falava com elas. Em seguida, elas seguiram caminhando e se afastaram dele. Ele então entrou no carro, permaneceu por alguns segundos e saiu novamente, andando na mesma direção das vítimas, ainda com a calça levemente abaixada.

Depois, ele entrou no carro e fugiu. Segundo a SSP, a vítima mais velha registrou ocorrência na Polícia Civil e prestou depoimento no 16º DP, na Vila Clementino. Com as informações fornecidas pela vítima, a polícia conseguiu identificar e localizar o homem, que foi levado para a delegacia. Ele prestou depoimento e foi liberado. O caso seguirá sendo investigado pela Polícia Civil.

Após a repercussão do caso, Zani apagou suas redes sociais. Porém, prints mostram que ele se identificava como pastor, casado e pai. Ele trabalhava no aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP). Em nota enviada à reportagem, a concessionária Aeroportos Brasil Viracopos informou que rescindiu o contrato de Zani hoje, após tomar conhecimento dos fatos.

A empresa destacou que ele ocupava o cargo de analista, e não de executivo, e que a medida tomada pela concessionária reforça o compromisso dela com a ética, a integridade, a moral e a legislação vigente.