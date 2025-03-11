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Em investigação

Pastor e missionário são mortos a tiros na BR 101, no Rio de Janeiro

A Polícia Civil investiga se as vítimas foram alvo de um assalto ou arrastão. Investigadores também não descartam a hipótese de assassinato
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 mar 2025 às 14:28

Publicado em 11 de Março de 2025 às 14:28

Luiz Carlos de Figueiredo Kamp, pastor da igreja Nova Vida em Nova Cidade, e o missionário Saulo de Farias estavam no mesmo carro
Luiz Carlos de Figueiredo Kamp, pastor da igreja Nova Vida em Nova Cidade, e o missionário Saulo de Farias estavam no mesmo carro Crédito: Reprodução | Redes sociais
Um pastor e um missionário foram mortos a tiros na noite desta segunda-feira (10) na rodovia BR-101, na altura do município de São Gonçalo, a cerca de 35 km do Rio de Janeiro. Luiz Carlos de Figueiredo Kamp, pastor da igreja Nova Vida em Nova Cidade, e o missionário Saulo de Farias estavam no mesmo carro. O veículo trafegava no sentido Itaboraí quando foi atingido pelos tiros.
Um diácono da mesma igreja que também estava no carro ficou ferido e foi socorrido ao hospital estadual Azevedo Lima, em Niterói. Não há informações sobre identificação e estado de saúde. A Polícia Civil investiga se as vítimas foram alvo de um assalto ou arrastão. Investigadores também não descartam a hipótese de assassinato.
A DHNSG (Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo) apura o crime. O bairro de Nova Cidade fica a cerca de 2,5 km da rodovia BR-101, conhecida como Niterói-Manilha naquele trecho. Nas redes sociais, a igreja liderada pelo pastor Kamp lamentou as mortes. O sepultamento das vítimas acontece na tarde desta terça-feira (11) no cemitério Parque da Paz, em Sâo Gonçalo.

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