Pastor e missionário são mortos a tiros na BR 101, no Rio de Janeiro

Luiz Carlos de Figueiredo Kamp, pastor da igreja Nova Vida em Nova Cidade, e o missionário Saulo de Farias estavam no mesmo carro Crédito: Reprodução | Redes sociais

Um pastor e um missionário foram mortos a tiros na noite desta segunda-feira (10) na rodovia BR-101, na altura do município de São Gonçalo, a cerca de 35 km do Rio de Janeiro. Luiz Carlos de Figueiredo Kamp, pastor da igreja Nova Vida em Nova Cidade, e o missionário Saulo de Farias estavam no mesmo carro. O veículo trafegava no sentido Itaboraí quando foi atingido pelos tiros.

Um diácono da mesma igreja que também estava no carro ficou ferido e foi socorrido ao hospital estadual Azevedo Lima, em Niterói. Não há informações sobre identificação e estado de saúde. A Polícia Civil investiga se as vítimas foram alvo de um assalto ou arrastão. Investigadores também não descartam a hipótese de assassinato.