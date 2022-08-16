Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Passageiro quebra poltronas durante voo e é contido por tripulantes
Confusão

Passageiro quebra poltronas durante voo e é contido por tripulantes

Voo saía de São Paulo com destino a Recife; segundo a companhia aérea, a Polícia Federal foi acionada
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

16 ago 2022 às 16:21

Publicado em 16 de Agosto de 2022 às 16:21

Um passageiro quebrou poltronas de uma aeronave da Gol durante o voo 1556 CGH-REC, que saiu de São Paulo com destino a Recife na noite do último domingo, 14. Ele precisou ser contido pela tripulação. Ainda de acordo com a companhia aérea, a Polícia Federal também foi acionada para acompanhar o desembarque pela porta traseira do avião.
Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver o homem chutando e quebrando ao menos três poltronas. Tripulantes aparecem retirando materiais quebrados de perto para que ninguém se machuque. Passageiros também ficam apreensivos com o descontrole do cidadão.
Portais de notícias divulgaram que testemunhas teriam dito que o passageiro estava aparentemente embriagado e desacordado. Ao considerar que ele havia desmaiado, a tripulação, com ajuda de um médico, decidiu aplicar glicose na veia do homem, que acordou em seguida já transtornado.
Questionada, a empresa aérea informou que agiu com foco na segurança de todos que estavam a bordo do voo. "Todas as ações e procedimentos adotados pela companhia foram tomados com foco na segurança dos comissários e clientes", disse a Gol, em nota.
Procurada, a Polícia Federal ainda havia se posicionado até a publicação sobre o ocorrido até a publicação desta matéria. A identidade do passageiro também não foi revelada.

Veja Também

Ônibus da Bahia abandona 25 venezuelanos perto da Rodoviária de Vitória

Seca avança e ES decreta estado de atenção por falta de chuva

Centro de Vitória deixa de ser polo econômico para ter comércio local

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Política São Paulo (SP) Polícia Federal Recife (PE)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Real Noroeste é derrotado na estreia da Série D do Brasileirão
Imagem de destaque
Mulher morre em acidente com ônibus do Transcol na Serra
Imagem BBC Brasil
O pacote do governo Lula contra alta do diesel e outros combustíveis em 5 pontos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados