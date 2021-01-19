Parlamentares reagem ao atraso de insumos após atritos diplomáticos

Armazenamento das vacinas na Rede de Frio da Sesa, em Bento Ferreira - Chegada da vacina contra a covid - 19, Sars-CoV-2, produzida pelo Instituto Butantan e Sinovac Crédito: Fernando Madeira

Deputados usaram suas redes sociais para comentar o atraso no envio de insumos da China para produção de vacinas contra a Covid-19 no País . A demora no despacho das remessas teria sido causada por atritos diplomáticos entre o Brasil e a China.

O líder do PT na Câmara, Enio Verri (PR), afirmou que "na falta de um presidente e por causa de um chanceler atrapalhado, incompetente e ofensivo", o presidente da Câmara tentará "explicar que o Brasil, ao contrário do governo Bolsonaro, respeita a China e deseja a vacina".

O deputado Ivan Valente (PSOL-SP) ironizou o slogan do governo federal dizendo: "Brasil acima de tudo', mas os desastres diplomáticos colocam o Brasil no fim da fila pelas vacinas". Valente também afirmou que o governo Bolsonaro "acabou com o BRICS (grupo composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) quando mais precisamos".

Natália Bonavides (PT-RN) classificou os ataques da família Bolsonaro ao governo chinês como "desastrosos em todos os sentidos" e "antidiplomacia negacionista". A deputada também destaca o trabalho dos governadores que, segundo ela, "correm em busca de vacinas e insumos para conter a pandemia". "Lutar pela vida é terminar com esse desgoverno!", conclui Bonavides.