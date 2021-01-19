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Brasil x China

Parlamentares reagem ao atraso de insumos após atritos diplomáticos

Deputados usaram suas redes sociais para comentar o atraso, gerado por atritos,  no envio de insumos da China para produção de vacinas contra a Covid-19 no País.
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

19 jan 2021 às 15:42

Publicado em 19 de Janeiro de 2021 às 15:42

Armazenamento das vacinas na Rede de Frio da Sesa, em Bento Ferreira - Chegada da vacina contra a covid - 19, Sars-CoV-2, produzida pelo Instituto Butantan e Sinovac
Armazenamento das vacinas na Rede de Frio da Sesa, em Bento Ferreira - Chegada da vacina contra a covid - 19, Sars-CoV-2, produzida pelo Instituto Butantan e Sinovac Crédito: Fernando Madeira
Deputados usaram suas redes sociais para comentar o atraso no envio de insumos da China para produção de vacinas contra a Covid-19 no País. A demora no despacho das remessas teria sido causada por atritos diplomáticos entre o Brasil e a China.
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), marcou uma reunião para amanhã (20) com Yang Wanming, embaixador da China em Brasília, para discutir o envio de doses e de insumos para produção de imunizantes.
O líder do PT na Câmara, Enio Verri (PR), afirmou que "na falta de um presidente e por causa de um chanceler atrapalhado, incompetente e ofensivo", o presidente da Câmara tentará "explicar que o Brasil, ao contrário do governo Bolsonaro, respeita a China e deseja a vacina".
O deputado Ivan Valente (PSOL-SP) ironizou o slogan do governo federal dizendo: "Brasil acima de tudo', mas os desastres diplomáticos colocam o Brasil no fim da fila pelas vacinas". Valente também afirmou que o governo Bolsonaro "acabou com o BRICS (grupo composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) quando mais precisamos".
Natália Bonavides (PT-RN) classificou os ataques da família Bolsonaro ao governo chinês como "desastrosos em todos os sentidos" e "antidiplomacia negacionista". A deputada também destaca o trabalho dos governadores que, segundo ela, "correm em busca de vacinas e insumos para conter a pandemia". "Lutar pela vida é terminar com esse desgoverno!", conclui Bonavides.
A deputada Erika Kokay (PT-DF) disse que os atritos diplomáticos entre os países foram causados "pela família Bolsonaro e seu chanceler terraplanista". Kokay classificou os ataques como "ideológicos e estúpidos". "Destruíram nossa política externa altiva e ativa e fizeram do Brasil pária internacional", completou.

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