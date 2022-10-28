Pai esquece bebê dentro de agência bancária e chama polícia

Uma criança de um ano ficou presa dentro de uma agência bancária no município de São Miguel (RN), após o pai esquecê-la no local. A Polícia Militar precisou ser acionada para retirá-la.
O caso foi registrado na segunda-feira (24). Segundo ocorrência da PM, o pai da criança acionou uma equipe e narrou o fato.
Segundo o homem, ele entrou com o bebê no setor de autoatendimento e, após um descuido, saiu do local sem o menino, percebendo que ele ficou na parte interna do banco em seguida.
Como o horário de funcionamento da agência já tinha terminado, o pai do bebê não conseguiu abrir a porta para retirar o filho.
Um funcionário do banco foi acionado pelas equipes policiais e abriu a agência com a chave. A criança não ficou ferida. Segundo a PM, a ação de retirada durou cerca de 15 minutos.