Paes lamenta morte de grávida e defende mudança na política de segurança

O prefeito do Rio, Eduardo Paes Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

Apesar de não ser o responsável pelas polícias, o prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), criticou nesta quarta-feira (09), a morte de Kathlen Romeu, de 24 anos. Grávida, a jovem levou um tiro na cabeça durante confronto entre policiais e criminosos no Complexo do Lins, zona norte da cidade, nesta terça-feira (08). O governador Cláudio Castro (PL) ainda não se manifestou.

"O que a gente não pode é começar a achar que essas tragédias são naturais. Que uma moça sai à rua grávida, jovem, e toma um tiro do nada", disse o prefeito ao sair de almoço com empresários do Grupo Lide, na zona sul do Rio. "Não podemos perder a capacidade de indignação diante de tais fatos. Essas pessoas não são só números."

Paes comentou ainda que não quer culpar "fulano ou sicrano" sem a devida apuração, mas afirmou que é preciso pensar numa nova política de Segurança. "Que prenda mais, condene mais, investigue mais e mate menos. Tem gente que gosta de morte; eu não gosto."

Kathleen era designer de interiores e estava grávida de quatro meses . Ela havia postado três dias antes da morte uma sequência de fotos no Instagram para registrar a felicidade com a gestação A família também estava animada com a espera de um novo integrante.