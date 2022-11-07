Padre tira batina e abandona missa após discussão política com fiel

Após discussão política, padre tirou a batina e abandonou a missa em uma Igreja na região metropolitana de Goiânia

No vídeo que circula nas redes sociais, é possível escutar o padre dizer: "É? Então beleza. Vocês não precisam de padre. Então, estou deixando a paróquia". Em seguida, ele tira a batina e a joga sobre o púlpito antes de sair do altar.