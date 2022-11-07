Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Padre tira batina e abandona missa após discussão política com fiel
Goiânia

Padre tira batina e abandona missa após discussão política com fiel

Segundo testemunhas, a confusão teria começa após o padre pedir que eleitores do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) saíssem da igreja. Diocese confirmou que a discussão foi motivada por política
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 nov 2022 às 15:32

Publicado em 07 de Novembro de 2022 às 15:32

Um padre da Igreja Matriz Imaculado Coração de Maria em Nerópolis, na região metropolitana de Goiânia, abandonou a missa no domingo (6) após uma discussão política. 
Após discussão política, padre tirou a batina e abandonou a missa em uma Igreja na região metropolitana de Goiânia
Após discussão política, padre tirou a batina e abandonou a missa em uma Igreja na região metropolitana de Goiânia Crédito: Twitter @portal_bhaz | Montagem A Gazeta
No vídeo que circula nas redes sociais, é possível escutar o padre dizer: "É? Então beleza. Vocês não precisam de padre. Então, estou deixando a paróquia". Em seguida, ele tira a batina e a joga sobre o púlpito antes de sair do altar.
A reportagem procurou a Diocese de Anápolis, que responde pela paróquia, mas aguarda retorno. Nas redes sociais, a diocese confirmou que a discussão foi motivada por política.
Testemunhas ouvidas pelo site Mais Goiás dizem que a confusão começou após o padre Danilo Neto pedir que eleitores do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) saíssem da igreja.
Em nota, a diocese lamentou o caso e disse que repudia qualquer ato de intolerância. Leia na íntegra:

Veja Também

Criminosos explodem três agências bancárias em cidade da Bahia

Vereador é suspeito de matar empresário em briga por política

Óvnis? Pilotos da Azul e Latam avistam luzes estranhas no céu de Porto Alegre

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Política Goiânia (GO)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Silva lança sétimo álbum autoral e define: “Para encarar a vida"
Imagem de destaque
Yamaha investe em ações voltadas à segurança no trânsito
Imagem de destaque
Neoplasia cervical: entenda a doença que afastou Luís Roberto da Copa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados