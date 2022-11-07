Padre tira batina e abandona missa após discussão política com fiel

Um padre da Igreja Matriz Imaculado Coração de Maria em Nerópolis, na região metropolitana de Goiânia, abandonou a missa no domingo (6) após uma discussão política.
No vídeo que circula nas redes sociais, é possível escutar o padre dizer: "É? Então beleza. Vocês não precisam de padre. Então, estou deixando a paróquia". Em seguida, ele tira a batina e a joga sobre o púlpito antes de sair do altar.
A reportagem procurou a Diocese de Anápolis, que responde pela paróquia, mas aguarda retorno. Nas redes sociais, a diocese confirmou que a discussão foi motivada por política.
Testemunhas ouvidas pelo site Mais Goiás dizem que a confusão começou após o padre Danilo Neto pedir que eleitores do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) saíssem da igreja.
Em nota, a diocese lamentou o caso e disse que repudia qualquer ato de intolerância. Leia na íntegra: