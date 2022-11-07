Criminosos explodem três agências bancárias em cidade da Bahia Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Criminosos explodiram três agências bancárias em Muritiba, cidade no Recôncavo Baiano (BA), a cerca de 140 km de Salvador. A ocorrência foi registrada na madrugada desta segunda (7), por volta de 3h20, na Caixa Econômica, Bradesco e Banco do Brasil, e se assemelha às do novo cangaço, com ações em massa em cidades de menor população.

O caso aconteceu exatamente um mês depois de três agências dos mesmos bancos serem alvos de explosões em Irará (BA). Até o momento não há informações sobre uma possível ligação entre os crimes.

Imagens feitas por testemunhas logo após o crime registraram portas e vidraças dos bancos destruídas.

Apesar da proximidade entre os casos de Irará e Muritiba, a Secretaria de Segurança Pública da Bahia afirmou em nota à Rede Bahia, afiliada da Globo no estado, que entre janeiro e setembro houve uma redução nos casos de roubos a agências, com 11 ocorrências este ano contra 39 no ano passado.

A reportagem tenta contato com a Polícia Civil para apurar a identificação e prisão de suspeitos e detalhes sobre os prejuízos deixados pelos criminosos. Assim que houver retorno, a matéria será atualizada.

Em contato com a reportagem, o Bradesco informou que não irá se pronunciar sobre o caso. Já o Banco do Brasil afirmou que "colabora com as investigações policiais, e aguarda a perícia no local". A agência afetada não funcionará hoje e os clientes que desejam fazer transações presenciais são aconselhados a ir às unidades de São Felix e Governador Mangabeira.