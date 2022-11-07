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Novo cangaço

Criminosos explodem três agências bancárias em cidade da Bahia

Explosão aconteceu exatamente um mês depois de crime semelhante em cidade vizinha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 nov 2022 às 12:40

Publicado em 07 de Novembro de 2022 às 12:40

Criminosos explodem três agências bancárias em cidade da Bahia
Criminosos explodem três agências bancárias em cidade da Bahia Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Criminosos explodiram três agências bancárias em Muritiba, cidade no Recôncavo Baiano (BA), a cerca de 140 km de Salvador. A ocorrência foi registrada na madrugada desta segunda (7), por volta de 3h20, na Caixa Econômica, Bradesco e Banco do Brasil, e se assemelha às do novo cangaço, com ações em massa em cidades de menor população.
O caso aconteceu exatamente um mês depois de três agências dos mesmos bancos serem alvos de explosões em Irará (BA). Até o momento não há informações sobre uma possível ligação entre os crimes.
Imagens feitas por testemunhas logo após o crime registraram portas e vidraças dos bancos destruídas.
Apesar da proximidade entre os casos de Irará e Muritiba, a Secretaria de Segurança Pública da Bahia afirmou em nota à Rede Bahia, afiliada da Globo no estado, que entre janeiro e setembro houve uma redução nos casos de roubos a agências, com 11 ocorrências este ano contra 39 no ano passado.
A reportagem tenta contato com a Polícia Civil para apurar a identificação e prisão de suspeitos e detalhes sobre os prejuízos deixados pelos criminosos. Assim que houver retorno, a matéria será atualizada.
Em contato com a reportagem, o Bradesco informou que não irá se pronunciar sobre o caso. Já o Banco do Brasil afirmou que "colabora com as investigações policiais, e aguarda a perícia no local". A agência afetada não funcionará hoje e os clientes que desejam fazer transações presenciais são aconselhados a ir às unidades de São Felix e Governador Mangabeira.
A Caixa Econômica Federal declarou que só irá transmitir detalhes da ocorrência à polícia e que o prazo de reabertura da agência em Muritiba "será informado assim que for definido", orientando os clientes afetados a procurar canais remotos e digitais durante os reparos no banco, disponíveis no link www.caixa.gov.br/atendimento, ou recorrerem a atendimento presencial em outras agências da cidade e em municípios vizinhos.

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