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Senado Federal

Pacheco cumprimenta Ciro Nogueira no Twitter e deseja "boa sorte" na Casa Civil

O presidente do Senado também desejou sucesso aos ministros Onyx Lorenzoni e Luiz Eduardo Ramos, alvos da reforma ministerial de Bolsonaro

Publicado em 27 de Julho de 2021 às 15:43

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

27 jul 2021 às 15:43
O presidente do Congresso Nacional. Rodrigo Pacheco
O presidente do Congresso Nacional. Rodrigo Pacheco Crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado
presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), cumprimentou publicamente o senador Ciro Nogueira (PP-PI) pelo convite para assumir a Casa Civil e desejou "boa sorte" ao parlamentar no cargo. Nogueira confirmou nesta terça-feira (27), a ida para o ministério após reunião com o presidente Jair Bolsonaro.
"Cumprimento o meu colega senador Ciro Nogueira pela assunção ao cargo de ministro da Casa Civil, a quem desejo boa sorte e um trabalho profícuo na importante missão de contribuir com o país", escreveu Pacheco no Twitter. O presidente do Senado desejou sucesso aos ministros Onyx Lorenzoni e Luiz Eduardo Ramos, alvos da reforma ministerial de Bolsonaro. Onyx vai assumir a pasta do Trabalho e Ramos chefiará a Secretaria-Geral da Presidência.
Mais cedo, ao anunciar sua ida para a Casa Civil, Ciro Nogueira foi às redes sociais para reforçar o caráter de articulação política do novo cargo, mencionando inclusive parceria com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), do mesmo partido. Nogueira, no entanto, não fez menção a Rodrigo Pacheco (DEM-MG), que tem feito críticas a Bolsonaro e se colocado como opção para as eleições presidenciais.

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