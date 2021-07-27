Pacheco cumprimenta Ciro Nogueira no Twitter e deseja "boa sorte" na Casa Civil

"Cumprimento o meu colega senador Ciro Nogueira pela assunção ao cargo de ministro da Casa Civil, a quem desejo boa sorte e um trabalho profícuo na importante missão de contribuir com o país", escreveu Pacheco no Twitter. O presidente do Senado desejou sucesso aos ministros Onyx Lorenzoni e Luiz Eduardo Ramos, alvos da reforma ministerial de Bolsonaro. Onyx vai assumir a pasta do Trabalho e Ramos chefiará a Secretaria-Geral da Presidência.