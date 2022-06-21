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Esquema

Operação Ressaca 'estoura' galpão de cerveja falsificada no RJ

Segundo a Polícia Civil, as falsificações eram feitas em garrafas de vidro de 600ml. Ao todo, 12 pessoas foram presas

Publicado em 21 de Junho de 2022 às 13:35

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

21 jun 2022 às 13:35
Uma operação em conjunto das polícias Civil e Militar fechou um galpão em Queimados, na Baixada Fluminense, usado para falsificar cervejas que eram vendidas para os bailes funks do Complexo da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro.
No espaço, localizado na Rua Paulo César, na Vila Camarim, um grupo de falsificadores tirava a tampinha e rótulos de uma cerveja mais barata, como "A Certa" e trocava por tampas e adesivos de garrafas de cervejas mais caras como Brahma, Antarctica e Original. 
As falsificações eram feitas em garrafas de vidro de 600ml.
Grupo é flagrado falsificando cervejas vendidas em bailes funk no RJ
Materiais usados na falsificação de bebidas Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Ao todo, 12 pessoas foram presas no local durante a Operação "Ressaca", realizada na segunda-feira (20). Os materiais usados nas falsificações, inclusive um martelinho utilizado para fechar os engradados, foram apreendidos, assim como o caminhão que fazia a entrega das bebidas.
O delegado Hilton Alonso, titular da 21ª DP (Delegacia de Bonsucesso), responsável pelas investigações, disse ao UOL que trabalhadores de outros Estados atuavam na falsificação.
"Pegaram um local bem distante e todos os funcionários eram de fora do Estado, uma tentativa de ludibriar a polícia. Essas pessoas vieram para cá para falsificar bebida. Ainda vamos aprofundar a investigação. A missão era estancar a produção e distribuição, agora vamos verificar os demais depósitos que recebiam essas bebidas"
Hilton Alonso - Delegado
A polícia investiga ainda se as bebidas eram comercializadas em outros eventos e qual o montante arrecadado pelo grupo.
► Operação desmonta esquema de falsificação de cerveja em Vila Velha
► Como saber se a cerveja é verdadeira?

LOCAL INSALUBRE

Grupo é flagrado falsificando cervejas vendidas em bailes funk no RJ
Galpão onde eram realizadas as falsificações Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Ainda de acordo com informações da Delegacia de Bonsucesso, o local onde as garrafas de cervejas eram adulteradas funcionava em condições insalubres. Os rótulos da cerveja A Certa "eram removidos com água, abertas sem qualquer condição mínima de higiene e fechadas novamente com tampas de outras marcas mais famosas e mais caras", destacou a Polícia Civil.
"Tudo isso feito em um ambiente sem quaisquer condições sanitárias necessárias ao manuseio de gêneros alimentícios", observou o delegado.
Algumas pessoas tentaram fugir pulando o muro da parte de trás do galpão, mas acabaram presas pela polícia. Os envolvidos confessaram participação no esquema. Já o caminhão interceptado pela polícia era usado para vender os engradados falsificados a um depósito. Segundo a Polícia Civil, o dono do estabelecimento também foi autuado em flagrante por receptação qualificada. Nomes não foram divulgados.
A operação conjunta contou com a participação de policiais do Batalhão de Policiamento em Vias Especiais (BVPE).

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