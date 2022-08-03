Operação cumpre mandados contra acusados de furto de cargas

Polícia Civil e MPRJ cumprem mandados de prisão preventiva contra acusados de furtos de cargas Crédito: Polícia Civil | Divulgação

Os mandados estão sendo cumpridos nas cidades do Rio, Duque de Caxias, Piraí, Mesquita e Nova Iguaçu, no estado do Rio, além de São Paulo e as cidades paulistas de Piracicaba, Ribeirão Pires e Guarulhos.

Segundo a Polícia Civil, o esquema envolvia o furto de caminhões com materiais como aço, ferro e resina, com a ajuda de funcionários de transportadoras, em geral motoristas. Posteriormente, a carga desviada era distribuída para receptadores e revendida.

REGISTROS FALSOS

O esquema envolvia ainda o registro de ocorrência dos falsos furtos em delegacias, com a participação de policiais civis. Pelo menos dois policiais de São Paulo foram afastados e denunciados à Justiça. Estima-se que os materiais furtados tenham o valor superior a R$ 1,16 milhão.