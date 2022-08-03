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Operação Resina

Operação cumpre mandados contra acusados de furto de cargas

Esquema envolvia furto de caminhões com materiais como aço, ferro e resina, com ajuda de funcionários de transportadoras
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

03 ago 2022 às 17:29

Publicado em 03 de Agosto de 2022 às 17:29

Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) cumprem hoje (3) sete mandados de prisão preventiva contra acusados de furto qualificado de cargas. A terceira fase da Operação Resina também inclui 27 mandados de busca e apreensão.
Polícia Civil do ES
Polícia Civil e MPRJ cumprem mandados de prisão preventiva contra acusados de furtos de cargas Crédito: Polícia Civil | Divulgação
Os mandados estão sendo cumpridos nas cidades do Rio, Duque de Caxias, Piraí, Mesquita e Nova Iguaçu, no estado do Rio, além de São Paulo e as cidades paulistas de Piracicaba, Ribeirão Pires e Guarulhos.
Segundo a Polícia Civil, o esquema envolvia o furto de caminhões com materiais como aço, ferro e resina, com a ajuda de funcionários de transportadoras, em geral motoristas. Posteriormente, a carga desviada era distribuída para receptadores e revendida.

REGISTROS FALSOS

O esquema envolvia ainda o registro de ocorrência dos falsos furtos em delegacias, com a participação de policiais civis. Pelo menos dois policiais de São Paulo foram afastados e denunciados à Justiça. Estima-se que os materiais furtados tenham o valor superior a R$ 1,16 milhão.
Os alvos da ação de hoje são quatro empresários que agiam como intermediários e receptadores, e três proprietários de caminhões, que usavam os veículos para transportar as cargas furtadas. Outras 14 pessoas foram denunciadas sob a acusação de participação no esquema, inclusive os dois policiais. Os nomes dos envolvidos no caso ainda não foram divulgados.

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