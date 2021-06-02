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Nordeste brasileiro

Opas alerta para alta em casos e hospitalizações por Covid-19 no Brasil

Diretor assistente da Opas, Jarbas Barbosa disse que não é possível saber quando a pandemia será controlada na América Latina, mas ressaltou a importância da vacinação

Publicado em 02 de Junho de 2021 às 18:41

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

02 jun 2021 às 18:41
Coronavírus já foi responsável por mais de 220 mil mortes no Brasil
Coronavírus já foi responsável por mais de 220 mil mortes no Brasil Crédito: Pixabay
A diretora da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), Carissa Etienne, destacou nesta quarta-feira o aumento dos casos da Covid-19 e das hospitalizações pelo vírus no Brasil. Durante entrevista coletiva virtual, ela ressaltou o quadro em alguns Estados da região Nordeste do País, sem citar nomes. "Esta tendência é especialmente aguda em alguns Estados do Nordeste, os quais têm mais de 90% de capacidade" das UTIs ocupadas, disse.
Carissa Etienne também notou que Uruguai, Argentina e Chile "estão em alerta", por registrarem uma alta no número de casos do vírus. Por outro lado, Estados Unidos, México e Canadá têm exibido quedas nos números de casos nos últimos dias, disse ela. A autoridade informou que, na última semana, houve 1,1 milhão de casos e mais de 25 mil mortes pela doença nas Américas.
A diretora da Opas ressaltou o fato de que a região ainda está distante da meta de ampliar fortemente a vacinação. Diretor assistente da Opas, Jarbas Barbosa disse que não é possível saber quando a pandemia será controlada na América Latina, mas ressaltou a importância de que se reforce a vacinação.
Barbosa disse que são sabidas as dificuldades para se adotar medidas de controle do vírus da região, diante da pobreza, mas enfatizou a importância de recorrer a elas no quadro atual, por exemplo ao distanciamento físico e ao uso de máscaras. Segundo ele, ainda não é possível prever por quanto tempo a América Latina precisará dessas medidas de controle para evitar uma piora do quadro na pandemia.

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