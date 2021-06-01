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Campeonato contestado

Bolsonaro confirma Copa América no Brasil e anuncia quatro sedes

Um quinto estado teria confirmado depois, e Bolsonaro não revelou qual. O presidente disse ter sido procurado pela CBF e não se opôs a receber a competição
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 jun 2021 às 18:36

Publicado em 01 de Junho de 2021 às 18:36

O presidente Jair Bolsonaro
O presidente Jair Bolsonaro Crédito: Marcos Correa/PR
O presidente Jair Bolsonaro confirmou na tarde desta terça-feira (1º) que o Brasil sediará a Copa América 2021.
No evento de assinatura do contrato de transferência de tecnologia da vacina para Covid-19 entre a AstraZeneca e o governo federal, Bolsonaro anunciou que já recebeu anuência de quatro estados para receber os jogos: Distrito Federal, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e Goiás. Um quinto estado teria confirmado depois, e Bolsonaro não revelou qual. 
Cogitado para ser uma das sedes da competição continental, o Espírito Santo não foi mencionado pelo presidente da república. Em nota oficial, o governo do Estado informou que "não foi convidado a sediar jogos da Copa América". Entretanto, em pronunciamento na tarde desta terça-feira (01), o secretário estadual da Saúde Nésio Fernandes confirmou que a possibilidade de receber os jogos já estava em debate e que o executivo estadual se posicionaria mais à frente. 
Bolsonaro disse ter sido procurado pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) na segunda-feira (31) e, como o país está sediando outros campeonatos "sem problema nenhum", ouviu ministros e não se opôs a receber a competição.
"Seguindo os mesmos protocolos, o Brasil sediará a Copa América", disse Bolsonaro.

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