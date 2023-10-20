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Ninguém se feriu

Ônibus que levava time sub-14 do Vasco para o Rio pega fogo em estrada

O ônibus pertencia a uma empresa de transporte parceira. O veículo enguiçou, a delegação desembarcou em segurança e logo em seguida o automóvel pegou fogo
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

20 out 2023 às 17:41

Publicado em 20 de Outubro de 2023 às 17:41

O veículo enguiçou na altura de Conselheiro Lafaiete, em Minas, e pegou fogo
O veículo enguiçou na altura de Conselheiro Lafaiete, em Minas Crédito: Reprodução/Redes Sociais
O time sub-14 do Vasco passou por uma grande susto nesta sexta-feira (20). O ônibus que saiu de Minas Gerais para levar a equipe de volta para o Rio de Janeiro pegou fogo após sofrer um problema mecânico na estrada. Tanto as crianças quanto os membros da delegação cruzmaltina não se feriram.
Segundo informações divulgadas pelo Vasco, o ônibus pertencia a uma empresa de transporte parceira. O veículo enguiçou na altura de Conselheiro Lafaiete, em Minas. A delegação desembarcou em segurança e logo em seguida o automóvel pegou fogo. "Nossos atletas e profissionais estão bem, foram direcionados para um local onde poderão almoçar e aguardar pelo novo ônibus solicitado pelo Vasco para transportá-los de volta ao Rio de Janeiro. Estamos aguardando ansiosamente nossos Campeões", escreveu o clube nas redes sociais.
Na quinta-feira, o Vasco conquistou o título da Copa Brasileirinho sub-14, torneio de maior prestígio da categoria no País, ao derrotar o América-MG nos pênaltis, por 4 a 1, depois de um empate por 1 a 1 no tempo normal. O torneio aconteceu na cidade de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e foi vencido pela equipe carioca de maneira invicta.
Este foi o terceiro título do clube na competição, tendo conquistado o troféu também em 2019 e 2021. Além da taça, o Vasco levou todos os prêmios individuais. Guilherme Melo foi eleito o craque do campeonato, Lucas Ovidio foi o artilheiro, com nove gols marcados. Kauã Hermano foi eleito o melhor goleiro e o título de melhor treinador ficou com Iggor Costa.

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