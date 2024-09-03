Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Onda de calor atinge grande parte do país nesta terça-feira
Calor

Onda de calor atinge grande parte do país nesta terça-feira

A terça-feira (3) será de calor no Brasil. Dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mostram que 17 capitais ultrapassarão 30° hoje. A máxima em Vitória vai ser de 29°
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

03 set 2024 às 10:46

Publicado em 03 de Setembro de 2024 às 10:46

Calor na rua Gama Rosa. Foliões se refrescam com água de um carro pipa.
Brasil registra altos índices de temperatura nesta terça Crédito: Vitor Jubini
A terça-feira (3) será de calor na maior parte do Brasil. Dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mostram que 17 capitais têm máximas acima de 30º na parte da manhã, com cenário se mantendo na parte da tarde. O recorde de temperatura está na capital do Mato Grosso. Cuiabá registra máxima de 42º no dia de hoje. As outras temperaturas acima de 30º, entre as capitais, estão em Rio Branco (36º), Porto Velho (39º), Manaus (36º), Boa Vista (36º), Belém (35º), Macapá (34º), Palmas (38º), São Luis (33º), Teresina (36º), Aracaju (31º), Campo Grande (37º) Goiânia (36º), Brasília (31º), Belo Horizonte (34º), Rio de Janeiro (31º) e São Paulo (31º). A máxima em Vitória hoje é de 29º.

Seca

Nesta terça-feira, toda a região centro-oeste, bem como os estados de Tocantins, Rondônia e Minas Gerais, estão afetados pela seca. Além disso, parte da região norte e nordeste do país, além dos estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina (nos municípios mais afastados do litoral) estão incluídos em grau de “perigo potencial” pelo Inmet. 
Para reduzir os impactos da baixa umidade, é importante que as pessoas bebam bastante líquido e evitem desgaste físico nas horas mais secas e exposição ao sol nas horas mais quentes do dia. Conforme a Organização Mundial de Saúde (OMS), a umidade relativa do ar ideal é entre 50% e 60%. A capital capixaba está com previsão de variar entre 67% e 89%. Um bom índice quando comparado com o resto do País.

Veja Também

Por que mortes por calor podem triplicar e ameaçam mais a longevidade do que frio intenso

Onda de calor vai elevar as temperaturas no ES em setembro

Após frio, onda de calor vai elevar temperatura no ES a partir de domingo (18)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

calor Seca Temperatura
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alecrim: 5 motivos para ter em casa a planta que ajuda a limpar as energias
Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados