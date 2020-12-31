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Corrida contra o tempo

OMS valida uso emergencial de vacina para covid-19 da Pfizer/BioNTech

O imunizante é o primeiro a receber uma validação na pandemia, e, em comunicado, a OMS enfatizou a necessidade por acesso igualitário à vacina globalmente

Publicado em 31 de Dezembro de 2020 às 19:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 dez 2020 às 19:17
A Organização Mundial da Saúde (OMS) validou nesta quinta-feira, 31, o uso emergencial da vacina contra covid-19 desenvolvida pela Pfizer em parceria com a BioNTech. O imunizante é o primeiro a receber uma validação na pandemia, e, em comunicado, a OMS enfatizou a necessidade por acesso igualitário à vacina globalmente. A medida abre espaço para países expedirem suas próprias aprovações regulatórias, e para que organização ligadas à OMS, como a Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), busquem a vacina para a distribuição local.
Pfizer anunciou que a vacina experimental é mais de 90% eficaz na prevenção à Covid-19
Pfizer anunciou que a vacina experimental é mais de 90% eficaz na prevenção à Covid-19 Crédito: Reuters/Folhapress
"A OMS e nossos parceiros estão trabalhando noite e dia para avaliar outras vacinas que alcançaram os padrões de segurança e eficácia. Nós encorajamos ainda mais desenvolvedores a virem para revisão e avaliação. É de vital importância garantir o suprimento crítico necessário para servir todos os países ao redor do mundo e conter a pandemia", afirmou Mariangela Simão, diretora assistente da OMS para Acesso à Medicamentos e Produtos Médicos.

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A revisão concluiu que a vacina atendeu aos critérios obrigatórios de segurança e eficácia estabelecidos pela OMS, e que os benefícios do uso do imunizante compensam os riscos potenciais. Uma reunião ocorrerá em 5 de janeiro de 2021 para formular políticas e recomendações específicas para o uso do produto em populações, com base nas recomendações de priorização.
O imunizante da Pfizer já recebeu autorização para uso emergencial em países como o Reino Unido e os Estados Unidos, além da União Europeia.
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