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Covid-19

OMS: comunidade internacional já doou US$ 677 milhões para combate ao coronavírus

De acordo com o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, a doença expôs as fraquezas da sociedade e seus sistemas de saúde
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 abr 2020 às 10:56

Publicado em 02 de Abril de 2020 às 10:56

Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor da OMS
Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor da OMS Crédito: Divulgação/OMS
Em discurso na manhã desta quinta-feira (2), o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, relevou que a comunidade internacional já contribuiu com US$ 677 milhões para o fundo de combate ao coronavírus, em valores prometidos ou já recebidos. "Mas a OMS e os parceiros precisarão de muito mais nas próximas semanas e meses, e contamos com o apoio contínuo dos governos, do setor privado e da comunidade global", disse.
Tedros ressaltou que a covid-19, doença que era desconhecida há pouco mais de três meses, expôs as fraquezas da sociedade e seus sistemas de saúde. "E sabemos que, quando os sistemas de saúde estão sobrecarregados, a mortalidade por doenças evitáveis aumentará drasticamente", reforçou.
"OMS, UNICEF e Federação Internacional da Cruz Vermelha estão pedindo aos países que ofereçam estações públicas gratuitas de higiene das mãos em áreas sem acesso a água e desinfetante", completou o diretor-geral da OMS, sobre as medidas de combate à doença.

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