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Após sintomas

O que se sabe sobre a morte do casal após ter febre, dor e manchas pelo corpo?

Suspeita é que a dentista Mariana Giordano e o piloto Douglas Pereira Costa tenham falecido de febre maculosa, dengue ou leptospirose
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 jun 2023 às 15:38

Publicado em 12 de Junho de 2023 às 15:38

Mariana Giordano e Douglas Pereira Costa apresentaram febre, dor e manchas pelo corpo
Mariana Giordano e Douglas Pereira Costa apresentaram febre, dor e manchas pelo corpo Crédito: Reprodução | Instagram
Um casal de namorados morreu dias após apresentar febre, dor e manchas vermelhas pelo corpo. A suspeita é de febre maculosa, dengue ou leptospirose.
As três doenças são de notificação compulsória. As amostras biológicas serão analisadas pelo Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo.
Assim que o processo for concluído, os resultados serão enviados ao CVE (Centro de Vigilância Epidemiológica) do estado de São Paulo.
Quais os sintomas apresentados pelo casal?
A dentista Mariana Giordano, de 36 anos, e o piloto Douglas Pereira Costa, de 42, tiveram febre, dor e manchas pelo corpo. O empresário Marcelo Giordano disse que a irmã também se queixou de cansaço.
Por onde os namorados passaram?
No dia 27 de maio, o casal esteve na Feijoada do Rosa, em Campinas (a 93 km de São Paulo). Na semana seguinte, viajou à Monte Verde, em Minas Gerais.
Quando os sintomas iniciaram?
Começaram no dia 3 de junho, em um sábado. No domingo, quando retornaram, Mariana foi para o Hospital Vitória, na cidade de São Paulo, onde morava. Douglas residia em Jundiaí (a 58 km de São Paulo).
Quando o casal morreu?
As mortes e a comunicação dos óbitos às vigilâncias epidemiológicas dos dois municípios ocorreram na quinta-feira (8).
Segundo o empresário, no domingo, Mariana tomou uma carga de adrenalina no hospital e retornou bem para a casa. Na segunda, ela foi à faculdade apresentar um TCC de um curso que estava finalizando. À noite, voltou a passar mal. Retornou ao hospital, fez uma bateria de exames e foi internada. Na terça, a transferiram para a UTI. "O Douglas morreu ao meio-dia e ela às 4 horas da tarde", relata Marcelo Giordano.
Douglas Costa só foi internado na quarta-feira (7), em um hospital privado de Jundiaí. Levado à UTI, o piloto foi intubado à noite, na mesma data, e morreu na quinta.

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