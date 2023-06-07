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No Maranhão

Mulher morre ao fazer cirurgia plástica com enfermeiro em hospital

Erinalva de Jesus Dias passou mal durante uma cirurgia estética realizada pelo enfermeiro sozinho e foi encaminha em estado grave para outro hospital, onde foi confirmada a morte cerebral
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 jun 2023 às 11:47

Publicado em 07 de Junho de 2023 às 11:47

Mulher morre ao fazer cirurgia plástica com enfermeiro em hospital no MA
Mulher morre ao fazer cirurgia plástica com enfermeiro em hospital no MA Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Uma mulher de 37 anos morreu após passar por uma cirurgia plástica feita por um enfermeiro no interior do Maranhão, afirmou a Polícia Civil.
Erinalva de Jesus Dias passou mal no meio de uma abdominoplastia no Hospital Municipal de Lago dos Rodrigues;
Somente um enfermeiro estava na sala de operação realizando o procedimento nela, segundo investigações da Polícia Civil;
A mulher foi levada em estado grave para outra instituição de saúde ainda no dia da cirurgia, na quinta-feira (31), e teve morte cerebral constatada no dia seguinte;
A polícia vai ouvir funcionários do hospital e o próprio enfermeiro nos próximos dias;
O enfermeiro, que não teve identidade divulgada, responde na Justiça por outros casos de prática ilegal da medicina, segundo a TV Globo
"Não adianta a direção do hospital dizer que não tinha conhecimento do fato. O fato é que [a cirurgia] ocorreu no hospital da cidade de Lago dos Rodrigues. Lá existe uma organização, ninguém entra de qualquer forma. O hospital tem uma certa responsabilidade sim", informou o Delegado Márcio Rodrigo Coutinho, em entrevista à TV Globo
Apesar da suposta responsabilidade no caso, o hospital informou que "não há envolvimento da equipe de profissionais de plantão ou da diretoria";
Em nota, a instituição disse que um procedimento administrativo foi instaurado para investigar os fatos;
Erinalva tinha informado aos familiares que passaria pela retirada de uma das trompas antes de ir até o hospital;
O Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão informou que tomou conhecimento do caso e "tomará as devidas providências administrativas".

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