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Número de vacinados contra a Covid-19 no Brasil chega a mais de 3,7 milhões

O maior número de vacinados pertence a São Paulo, que começou a aplicação das doses no dia 17 de janeiro. Até agora, o Estado imunizou 905.116 pessoas
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

09 fev 2021 às 07:37

Publicado em 09 de Fevereiro de 2021 às 07:37

As vacinas servem para estimular o sistema imunológico que passa a reconhecer agentes que causam doenças produzindo anticorpos
O número de imunizados representa 1,79% da população brasileira Crédito: WavebreakMediaMicro/AdobeStock
O número de pessoas vacinadas contra a Covid-19 no Brasil chegou nesta segunda-feira (8), a 3.783.228, de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto às secretarias estaduais de saúde. Nas últimas 24 horas, 24 Estados informaram dados atualizados e 210.078 pessoas receberam a primeira dose.
O número de imunizados representa 1,79% da população brasileira. Outro dado que o consórcio apresenta é o número de vacinados com a segunda dose, que chegou a 33.723 pessoas (0,02% da população).
O maior número de vacinados pertence a São Paulo, que começou a aplicação das doses no dia 17 de janeiro. Até agora, o Estado imunizou 905.116 pessoas. No Rio de Janeiro, o número é de 268.214 imunizados.

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Cidade paulista vai testar vacinação em massa contra Covid-19

VACINADOS NO BRASIL POR ESTADO

AC - 10.402

AL - 67.515
AM - 127.606
AP - 10.864
BA - 291.676
CE - 183.161
DF - 101.133
ES - 81.063
GO - 133.201
MA - 87.760
MG - 304.025
MS - 73.508
MT - 60.137
PA - 78.506
PB - 71.843
PE - 195.191
PI - 47.063
PR - 212.935
RJ - 268.214
RN - 65.778
RO - 27.496
RR - 14.874
RS - 231.768
SC - 89.162
SE - 29.086
SP - 905.116
TO - 14.145

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