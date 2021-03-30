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31 de março

Novo ministro da Defesa assina nota em que celebra golpe de 64

General Walter Braga Netto publicou nesta terça-feira (30) "Ordem do Dia Alusiva ao 31 de março de 1964" no qual sustenta que o "movimento de 1964 é parte da trajetória histórica do Brasil"

Publicado em 30 de Março de 2021 às 20:30

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

30 mar 2021 às 20:30
O ministro da Casa Civil, Braga Netto, e o presidente Jair Bolsonaro durante pronunciamento sobre pressão dos combustí­veis e a polí­tica de reajustes adotada pela Petrobras.
Braga Netto cita que os eventos de 31 de março de 1964, "assim como todo acontecimento histórico, só podem ser compreendidos a partir do contexto da época" Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Em um dos primeiros atos como novo ministro da Defesa, o general Walter Braga Netto publicou nesta terça-feira (30) "Ordem do Dia Alusiva ao 31 de março de 1964", em referência à data do golpe militar no país, que completa 57 anos nesta quarta-feira (31). No texto, disponível no portal da pasta, Braga Netto cita que os eventos daquele dia, "assim como todo acontecimento histórico, só podem ser compreendidos a partir do contexto da época" e sustenta que o "movimento de 1964 é parte da trajetória histórica do Brasil". Segundo o ministro, "assim devem ser compreendidos e celebrados os acontecimentos daquele 31 de março".
Na ordem do dia, Braga Netto lembra que o século XX foi marcado por dois grandes conflitos bélicos mundiais e pela expansão de ideologias totalitárias, com importantes repercussões em todos os países. Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo, com participação do Brasil, "derrotou o nazi-fascismo e o mapa geopolítico internacional foi reconfigurado e novos vetores de força disputavam espaço e influência".
No entanto, de acordo com a publicação, a Guerra Fria entre Estados Unidos e a então União Soviética envolveu a América Latina e trouxe "um cenário de inseguranças com grave instabilidade política, social e econômica" ao Brasil. "Havia ameaça real à paz e à democracia", sustenta Braga Netto.

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Diante disso, na avaliação do ministro, "brasileiros perceberam a emergência e se movimentaram nas ruas, com amplo apoio da imprensa, de lideranças políticas, das igrejas, do segmento empresarial, de diversos setores da sociedade organizada e das Forças Armadas, interrompendo a escalada conflitiva, resultando no chamado movimento de 31 de março de 1964".
Após o golpe militar, classificado como "movimento" pelo ministro, as Forças Armadas pacificaram o país, "enfrentando os desgastes para reorganizá-lo e garantir as liberdades democráticas que hoje desfrutamos".
Braga Netto lembra também que, em 1979, a lei da Anistia, aprovada pelo Congresso Nacional, "consolidou um amplo pacto de pacificação a partir das convergências próprias da democracia" foi a "transição sólida, enriquecida com a maturidade do aprendizado coletivo". A partir de então, "o país multiplicou suas capacidades e mudou de estatura".
Para o ministro da Defesa, o cenário geopolítico atual apresenta novos desafios, entre eles as questões ambientais, ameaças cibernéticas, segurança alimentar e pandemias. "As Forças Armadas estão presentes, na linha de frente, protegendo a população", escreveu. "Marinha, Exército e Força Aérea acompanham as mudanças, conscientes de sua missão constitucional de defender a Pátria, garantir os Poderes constitucionais, e seguros de que a harmonia e o equilíbrio entre esses Poderes preservarão a paz e a estabilidade em nosso país", completa.
Na nota do ano passado, o agora ex-ministro da Defesa Fernando Azevedo disse que "o movimento de 1964 é um marco para a democracia brasileira".

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