Documentário mostra interesses americanos no golpe militar de 1964

Cena do filme "Em Nome da América" Crédito: Reprodução

Melhor documentário da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, "Em Nome da América" estreia nesta quinta-feira (5), no Cine Metrópolis, em Vitória, e retrata os interesses dos EUA no golpe militar de 1964 no Brasil

Dirigido por Fernando Weller, o filme radiografa o que foi, no Brasil, a experiência de milhares de jovens voluntários da agência governamental Corpos da Paz entre os anos 1960 e 1970. Além da Mostra de São Paulo, o filme foi aclamado também pelo Festival do Rio (mostra Première Brasil), Cachoeira DOC 2017, X Janela Internacional de Cinema do Recife e Forum.Doc.BH 2017.

O longa evidencia, por meio de uma costura narrativa que inclui testemunhos, material de arquivo e documentação histórica, as contradições entre a política exterior norte-americana inaugurada no governo de John F. Kennedy e as motivações dos voluntários no auge da Guerra Fria. O golpe militar de 1964 no Brasil, a Guerra do Vietnã e a infiltração da CIA na América Latina completam o cenário localizado no enredo. Naquele momento, tanto as elites brasileiras como o governo americano acreditavam que o Nordeste brasileiro poderia se tornar uma nova Cuba.

Weller rastreou centenas de ex-voluntários que viveram em Pernambuco e entrevistou muitos deles ao longo de dois anos. O perfil dos jovens americanos era diverso. Uma parte vinha tocada pelos movimentos dos direitos civis que varriam os EUA nos anos 1960 e esperava encontrar no programa uma forma de ativismo social. Já outra percebia nos Corpos da Paz uma chance para escapar do conflito bélico no Vietnã.

Cineasta Fernando Weller Crédito: Divulgação

Para o diretor, o filme ilumina um determinado período porém reverbera no macrocosmo, em especial no que se refere aos tempos atuais: Procuro explorar a presença ambígua dos americanos no Brasil sem julgar os personagens, mas situando suas ações em um contexto político maior, muito além das vontades individuais. Os voluntários dizem que o programa foi mais importante para eles dos que para os brasileiros, pois tomaram contato com um mundo para além da bolha norte-americana. A gente percebe que, no Brasil, também vivemos em uma bolha, talvez mais fechada até. Sabemos pouco e, principalmente, menosprezamos a capacidade que governos, agências, empresas ou grupos políticos têm para interferir no curso da nossa história, sobretudo quando a intenção é manter as coisas como estão. Foi assim nos anos 1960 e não poderia ser diferente hoje.

Não por acaso, "Em Nome da América" entra em cartaz nesta quinta, 5 de abril, na mesma semana em que se completam 54 anos do golpe militar de 1964. Ao lançar luz sobre acontecimentos pouco conhecidos pelo público, oferece uma minuciosa pesquisa com farto material histórico a embasar uma verdade ainda atual: a influência dos Estados Unidos no escopo sociopolítico do Brasil.

CORPOS DA PAZ

Criado nos Estados Unidos em 1961 pelo presidente John F. Kennedy, os Corpos da Paz eram o programa governamental que melhor representava a imagem modernizante da era Kennedy. Contra a percepção do americano imperialista e arrogante difundida pelo mundo, o então presidente convocou uma legião de jovens idealistas, recém-formados em universidades e afinados com o discurso de solidariedade e voluntarismo de luta contra a fome e a pobreza.