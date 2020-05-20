Novo exame de Mourão dá negativo para coronavírus, e vice deixará isolamento

Vice-presidente da República Hamilton Mourão Crédito: Alan Santos/PR

A contraprova do exame do vice-presidente Hamilton Mourão para detectar o novo coronavírus também teve resultado negativo, segundo informou em nota, nesta quarta-feria (20), a assessoria de imprensa da Vice-Presidência.

O teste de sua esposa, Paula Mourão, também deu negativo. Diante destes resultados, o vice-presidente, que estava em isolamento, retornará ao trabalho nesta tarde.

"Negativo foi o resultado da contraprova do teste para Covid-19 do senhor vice-presidente da República, Hamilton Mourão, e de sua esposa, Paula Mourão. O vice-presidente retornará ao expediente normal em seu gabinete na parte da tarde de hoje", informa o comunicado divulgado nesta manhã de quarta (20).

No domingo (17), a assessoria de Mourão havia informado que o exame já havia dado negativo.

Ambos tinha se submetido ao exame no sábado (16), após o vice ter sido avisado que um servidor com quem manteve contato na semana passada foi infectado pela Covid-19.

No dia 6 de maio, a assessoria de imprensa do Palácio do Planalto confirmou que o porta-voz da presidência, Otávio Rêgo Barros, foi diagnosticado com a doença.

Rêgo Barros foi mais um auxiliar próximo do presidente Jair Bolsonaro que contraiu a Covid-19.

O primeiro caso no Palácio do Planalto foi o do chefe da Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom), Fábio Wajngarten, diagnosticado com o vírus logo após o retorno da comitiva presidencial que viajou aos EUA no início de março.

Entre membros da comitiva oficial e pessoas que estiveram com Bolsonaro nos EUA, mais de 20 pessoas tiveram teste positivo para a doença.

Entre eles, o senador Nelsinho Trad (PSD-MS); o diplomata Nestor Forster, indicado para o cargo de embaixador do Brasil em Washington; a advogada Karina Kufa, tesoureira do Aliança pelo Brasil; o número 2 da Secom, Samy Liberman; o chefe de cerimonial do Ministério de Relações Exteriores, Alan Coelho de Séllos; e o presidente da Apex (Agência Brasileira de Promoção de Exportações), Sergio Segovia.

Dois ministros do governo já receberam teste positivo para o novo coronavírus: o general Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional) e Bento Albuquerque (Minas e Energia).