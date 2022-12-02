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BR 376

Nove veículos são retirados da lama em tragédia no Paraná

Deslizamento ocorreu na última segunda-feira (28) e resultou na morte de duas pessoas. Nove veículos removidos do local, sendo seis caminhões e três carros

Publicado em 02 de Dezembro de 2022 às 15:49

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 dez 2022 às 15:49
As equipes que atuam no resgate às vítimas de um desmoronamento de terra na BR 376, na Serra do Mar paranaense, chegaram nesta sexta-feira (2) a nove veículos removidos do local desde o incidente, sendo seis caminhões e três carros.
Deslizamento de terra atinge 21 veículos e deixa ao menos um morto no Paraná
Tragédia na BR 376: nove veículos são retirados da lama Crédito: Governo do PR
O deslizamento ocorreu na última segunda-feira (28) e resultou na morte de duas pessoas, já identificadas. Outras seis foram resgatadas com vida e a estimativa é de que aproximadamente 30 ainda estejam soterradas, sendo 14 já confirmadas pelas autoridades. Ainda não se sabe a quantidade exata de carros e vítimas que estão sob a lama.
A Polícia Científica monitora as ligações recebidas, inclusive em hospitais e em Santa Catarina. "Algumas informações coletadas não estão relacionadas ao contexto do deslizamento", diz o governo.
Segundo a Secretaria da Segurança Pública, algumas pessoas que estavam de passagem pela BR 376 no momento do incidente já foram localizadas e as famílias foram informadas, reduzindo a estimativa de soterrados.
As equipes de resgate seguem os trabalhos de busca, que se estenderam durante a madrugada, já que a chuva reduziu de intensidade. Mesmo assim, ainda há riscos de novos desabamentos.
De acordo com a Arteris, concessionária que administra o trecho, equipes trabalham para a correção dos problemas na pista de rolamento. Até agora, foram identificados 14 pontos de deslizamento de terra, pequenos e médios, em outros locais da mesma rodovia.
"Geólogos da empresa já passaram nesses pontos e iniciaram os projetos de correção. A empresa fará patrulha diária na cobertura vegetal da Serra", afirmou o governo, em nota.
Em reunião nesta manhã, ficou definido que a Arteris vai informar as autoridades federais sobre as condições de liberação de uma ou duas das pistas. O gabinete de crise, criado para acompanhar a tragédia, será informado formalmente dos próximos passos.
A pista norte da BR 376, sentido Curitiba, teve a massa de terra removida e os trabalhos de desobstrução seguem na pista sul, sentido litoral.
Informações sobre desaparecidos podem ser obtidas na Central de Atendimento 24 horas da Polícia Científica, pelo telefone (41) 3361-7242 ou pelo Centro de Operações no 0800-282-8082.
A chuva no estado desde o último sábado (18) atinge ao menos 12 cidades: Antonina, Araucária, Campina Grande do Sul, Campo Largo, Curitiba, Guaraqueçaba, Guaratuba, Itaperuçu, Morretes, Piraquara, Quatro Barras e São José dos Pinhais.
Caminhões com insumos, medicamentos e alimentos para as famílias desabrigadas foram escoltados até o litoral, para onde o acesso continua interditado na BR 376 e na PR 410, na Estrada da Graciosa.
A BR 277, outro caminho de acesso, também está parcialmente interditada por deslizamentos de terra. A orientação é para que motoristas evitem o trajeto.

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