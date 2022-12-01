Casal de pastores é preso por dar golpe em idosa e comprar carros de luxo

Um casal de pastores foi preso em Boa Vista, capital de Roraima , suspeito de comprar carros de luxo em nome de uma idosa, de 76 anos. Os dois eram considerados foragidos desde 4 de novembro, quando fugiram ao saberem que viraram alvo de mandados de prisão temporária, segundo a Polícia Civil

O carro usado pelos dois na fuga, uma Hilux, é um dos bens comprados no esquema de estelionato usando a identidade da vítima. As autoridades não deram detalhes sobre as especificações do veículo, mas um carro no modelo 4x4 mais simples, do ano de 2017 - quando os crimes teriam começado - é avaliado em até R$ 200 mil.

Ao saber dos mandados de prisão preventiva, o casal de pastores fugiu em uma Hilux comprada em nome da idosa Crédito: Divulgação | Polícia Civil de Roraima

O pastor e sua mulher, que também trabalhava em uma igreja, foram capturados em uma de suas casas no dia 21 de novembro, ocasião em que o carro foi recuperado pelas autoridades.

Polícia Civil de Roraima afirma que o casal de suspeitos foi preso em 21 de novembro, apesar de a notícia ter sido divulgada apenas nesta quarta (30).

O cumprimento dos mandados fez parte da Operação "Os Filhos de Eli". Ela investiga um grupo, do qual os pastores fariam parte, pela prática de crimes de "apropriação de bens ou valores e estelionato" contra a vítima, de 76 anos, que não teve a identidade divulgada.