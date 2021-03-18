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Em entrevista

"Nosso governo não respeita ninguém, e ninguém respeita o Brasil", diz Lula

Em entrevista exibida nesta quinta (18) na CNN Internacional, o ex-presidente afirmou que, atitudes de Bolsonaro são o motivo da imagem negativa que o país tem passado

Publicado em 18 de Março de 2021 às 17:51

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 mar 2021 às 17:51
10/03/2021 - O Ex-presidente poderá se tornar elegível para as próximas eleições após decisão de juiz do Supremo Tribunal Federal (STF) de anular suas condenações pela Lava Jato.
O Ex-Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) concede coletiva de imprensa no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo. Crédito: ETTORE CHIEREGUINI/AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez uma avaliação da pandemia de Covid-19 no Brasil e colocou a falta de coordenação nacional como principal motivo para o avanço da doença, numa crítica à gestão do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).
Para Lula, as atitudes de Bolsonaro são o motivo da imagem negativa que o país tem passado no combate ao coronavírus.
"Nosso governo não respeita ninguém, e ninguém respeita o Brasil hoje", afirmou Lula em entrevista à jornalista Christiane Amanpour, exibida nesta quinta-feira (18) na CNN Internacional.
"Essa é uma doença que não tem controle no Brasil. Os governadores estão fazendo um tremendo esforço, mas o presidente da República não assume responsabilidade e está até prescrevendo remédios que não funcionam", acrescentou o ex-presidente, em referência, principalmente, à cloroquina.
Lula admitiu que no início da pandemia governantes de vários países não sabiam como lidar com a doença, que não tinha a sua gravidade nem tratamento conhecidos até então. No entanto, o ex-presidente acredita que deveria ter sido criado um "protocolo nacional" contra a Covid-19.
"A Covid começou tendo um tratamento inadequado no Brasil e no mundo. O presidente [Bolsonaro] não acreditava na gravidade da pandemia, achou que era uma gripe e era contra o uso de máscaras", relatou Lula.
"Um bom administrador teria criado um comitê científico com governadores e autoridades da saúde para ter um protocolo nacional. E agora chegamos a quase 3.000 mortes [diárias] no Brasil", completou.

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