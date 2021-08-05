Ninguém acerta a Mega-Sena e prêmio acumula em R$ 55 milhões

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 2.396 da Mega-Sena. O sorteio foi realizado na noite dessa quarta-feira (4) no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo.
De acordo com a estimativa da Caixa, o prêmio acumulado para o próximo sorteio, no sábado (7), é de R$ 55 milhões. As dezenas sorteadas foram: 02 - 03 - 25 - 39 - 42 - 49.
A quina registrou 49 apostas ganhadoras. Cada uma vai pagar R$ 81.665,84. A quadra teve 5.934 apostas vencedoras. Cada apostador receberá R$ 963,36.
As apostas para o concurso 2.397 podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo país ou pela internet. O volante, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.