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Novo sorteio

Ninguém acerta a Mega-Sena e prêmio acumula em R$ 23,5 milhões

O próximo sorteio ocorre neste sábado (18). As apostas para o concurso 2.410 podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio

Publicado em 16 de Setembro de 2021 às 08:03

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

16 set 2021 às 08:03
Brasí­lia - A Mega-Sena poderá¡ pagar R$ 170 milhões no prÃ³ximo sábado (21), o que será o maior próximo da história. Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso nesta quarta-feira (Marcello casal Jr/Agência Brasil)
Ninguém acerta a Mega-Sena e prêmio acumula em R$ 23,5 milhões Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasi
Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 2.409 da Mega-Sena. O sorteio foi realizado na noite dessa quinta-feira (15) no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo.
De acordo com a estimativa da Caixa, o prêmio acumulado para o próximo sorteio, no sábado (18), é de R$ 23,5 milhões. As dezenas sorteadas foram: 02 - 29 - 39 - 49 - 52 - 58.
A quina registrou 23 apostas ganhadoras. Cada uma vai pagar R$ 67.950,86. A quadra teve 1.364 apostas vencedoras. Cada apostador receberá R$ 1.636,85.
As apostas para o concurso 2.410 podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo país ou pela internet. O volante, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.

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