Aposta do Rio de Janeiro leva Mega-Sena de R$ 46,31 milhões

Uma aposta de Araruama, no Rio de Janeiro, acertou as seis dezenas do concurso 2.408 da Mega-Sena sorteadas neste sábado (11) à noite, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. O apostador (a) vai levar um prêmio de R$ 46.317.095,04.
Os números sorteados foram 04 – 29 – 30 – 38 – 43 – 57.
A quina teve 65 ganhadores, com prêmio individual de R$ 59.322,24. Acertaram quatro números 4.828 apostadores, que receberão cada um, R$ 1.140,94.
As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em lotéricas ou pela internet. Um jogo simples, de seis números, custa R$ 4,50.
O prêmio estimado para o próximo sorteio (concurso 2.409), que ocorrerá na quarta-feira (15), é de R$ 3 milhões.