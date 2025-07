Eleições 2026

'Não vou entregar esse país de volta àquele bando de malucos', diz Lula sobre 2026

Presidente faz declarações durante visita a trecho da ferrovia Transnordestina, no interior do Ceará

RECIFE E MISSÃO VELHA - O presidente Lula (PT) disse nesta sexta-feira (18) que deverá ser candidato em 2026 para impedir a volta ao poder do que ele chamou de "banco de malucos".>

"Não voltarão não é porque Lula não quer, é porque vocês não vão deixar eles voltarem", disse em Missão Velha, no Ceará, a 535 quilômetros de Fortaleza.>

Crédito: Reprodução/CanalGov no YouTube

"Se tiver com a saúde que estou hoje, com a disposição que estou hoje, podem ter certeza que serei candidato outra vez para ganhar eleições nesse país.">

A declaração foi proferida durante evento após visita de Lula a um dos trechos finalizados da ferrovia Transnordestina no Ceará.>

Durante a cerimônia no interior cearense, o governo anunciou liberação de novos recursos para a obra da ferrovia, além de estrear o trecho de Missão Velha.>

Segundo o governo federal, o início da operação da Transnordestina está previsto para o fim de 2025, com os primeiros transportes de cargas saindo do Piauí até a região centro-sul do Ceará e algumas regiões de Pernambuco. Ao todo, a ferrovia tem 1.209 quilômetros de extensão e passa por 53 municípios.>