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Após soltura

Namorada de Lula posta vídeo de beijo e diz: 'Nosso amor venceu'

Em discurso após ser solto, ex-presidente disse que vai casar com a namorada, a socióloga Rosângela da Silva
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 nov 2019 às 23:10

Publicado em 08 de Novembro de 2019 às 23:10

Lula e namorada se beijam Crédito: Reprodução/Globo News
A namorada do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a socióloga Rosângela da Silva, conhecida como Janja , comemorou no Twitter a soltura do petista, nesta sexta-feira (08). "Nosso amor venceu!", escreveu em um post junto com o vídeo do momento em que beijou Lula quando ele discursava à multidão que o esperava na saída da carceragem da Polícia Federal, em Curitiba. O ex-presidente foi beneficiado pela decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que em julgamento nesta quinta-feira (07) barrou a prisão após condenação em segunda instância
No discurso, Lula disse que vai se casar com Janja. O namoro dos dois foi revelado em maio pelo ex-ministro Luiz Carlos Bresser Pereira. Ele está apaixonado e seu primeiro projeto ao sair da prisão é se casar, declarou o ex-ministro na época.
O ex-presidente foi condenado em três instâncias no caso do triplex em Guarujá (SP) - na 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba, no TRF-4 e no Superior Tribunal de Justiça (STJ) - mas ainda aguarda julgamento de recursos no próprio STJ e no STF. Lula nega as acusações e diz ser inocente. 
Na manhã desta sexta-feira, o advogado do ex-presidente, Cristiano Zanin, havia solicitado a sua imediata liberdade à 12ª Vara de Execuções Penais. Ele protocolou o pedido depois de se reunir com Lula na carceragem em Curitiba. No fim da tarde, o juiz Danilo Pereira Junior determinou a libertação do ex-presidente, que deixou a prisão pouco depois. O petista estava preso desde abril de 2018.

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