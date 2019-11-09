Namorada de Lula posta vídeo de beijo e diz: 'Nosso amor venceu'

Lula e namorada se beijam Crédito: Reprodução/Globo News

No discurso, Lula disse que vai se casar com Janja. O namoro dos dois foi revelado em maio pelo ex-ministro Luiz Carlos Bresser Pereira. Ele está apaixonado e seu primeiro projeto ao sair da prisão é se casar, declarou o ex-ministro na época.

O Nosso Amor Venceu!!! Coração transborda de felicidade!!! ??SEXTOUUUUUUUUUUUUU pic.twitter.com/ky5pc6ae6i — JanjaLula (@JanjaLula) November 8, 2019

O ex-presidente foi condenado em três instâncias no caso do triplex em Guarujá (SP) - na 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba, no TRF-4 e no Superior Tribunal de Justiça (STJ) - mas ainda aguarda julgamento de recursos no próprio STJ e no STF. Lula nega as acusações e diz ser inocente.