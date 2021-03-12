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Líder do PSL

Na UTI, Major Olímpio é intubado pela segunda vez por Covid-19

O senador apresenta um quadro estável, mas grave. Depois de três dias sem o aparelho nesta semana, precisou novamente de intubação

Publicado em 12 de Março de 2021 às 19:13

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

12 mar 2021 às 19:13
Senador Major Olímpio concede entrevista
Senador Major Olímpio, em imagem antes da pandemia: agora está internado em estado grave Crédito: Agencia Senado
O senador Major Olímpio (PSL-SP) segue internado em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em estado grave, mas estável. Ele foi intubado pela segunda vez na madrugada da quinta-feira (11) após ter passado três dias sem o aparelho nesta semana.
Olímpio está internado com Covid-19 há dez dias, e na UTI há uma semana. Em uma publicação nas redes sociais, a família do senador informou que o quadro requer cuidados e pediu respeito ao momento, "que será de recolhimento e foco no tratamento".
"Continuemos em oração pelo seu restabelecimento e de todos neste momento", diz o texto.
Um dia depois de ser internado, o senador chegou a participar de uma sessão legislativa por videoconferência enquanto estava na cama do hospital. Líder do PSL, ele se manifestou contra os dispositivos que preveem congelamento de salários no funcionalismo público. Antes de concluir o discurso, o sinal remoto do senador caiu e ele não conseguiu voltar. Além disso, ele estava com a respiração ofegante.

OUTROS SENADORES

Além de Olímpio, outros dois senadores estão internados com covid-19. Lasier Martins (Podemos-RS) e Alessandro Vieira (Cidadania-SE) também testaram positivo após uma reunião, no fim de fevereiro, que teve a participação dos três parlamentares.
Lasier tem 78 anos e faz parte do grupo de risco para a doença. Ele foi internado em Porto Alegre na sexta-feira passada (5). No dia seguinte, ele informou na sua conta oficial do Twitter que o quadro estava estável e sem necessidade do uso de oxigênio.
Vieira foi internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, no último fim de semana. Na última quarta (10), sua assessoria publicou no Twitter que ele "continua a apresentar progressiva melhora em seu quadro clínico".

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