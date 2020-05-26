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Ex-aliado

Major Olímpio diz que Bolsonaro quis defender 'filho bandido'

O senador Major Olímpio (PSL-SP) chamou Jair Bolsonaro de traidor e anuncia que não disputará reeleição após concluir o seu mandato no Senado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mai 2020 às 17:37

Publicado em 26 de Maio de 2020 às 17:37

Senador Major Olímpio concede entrevista
Senador Major Olímpio concede entrevista Crédito: Roque de Sá/Agência Senado
O senador Major Olímpio (PSL-SP) chamou Jair Bolsonaro de traidor, disse que o presidente brigou com ele "porque não queria que eu assinasse a CPI da Lava Toga do STF para proteger filho bandido" e afirmou que não vai disputar reeleição a nenhum cargo após concluir o seu mandato no Senado.
"Eu não gosto de ladrão. Para mim, ladrão de esquerda é ladrão. De direita, é ladrão. Se for filho do presidente ladrão roubando junto com o presidente, eu vou dizer", diz Olímpio em um áudio de WhatsApp.
Antigo aliado de Bolsonaro, o senador respondia a críticas de policiais que estariam dizendo que ele mudou seu posicionamento após ser eleito. "Não me desviei absolutamente nada dos meus princípios, das minhas convicções ou de tudo o que, junto com Jair Bolsonaro, nos propusemos na campanha. Quem está se desviando dos princípios é o Jair Bolsonaro", segue no áudio.

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"Isso de palavrão em reunião é tudo besteira. O que eu estou enojado mesmo é com comportamentos que ele [o presidente da República] adotou e vem adotando", diz o senador.
"Essa negociação com centrão por cargo. Essa safadeza que nós tanto lutamos contra. [...] Eu estou tão enojado com a política, do que eu vi, do que eu senti, do que não estou concordando, que eu não quero mais disputar eleição para nada. Vejo lamentavelmente alguns policiais dizendo: o major é traíra. Não, o major não é traíra com nada. Quem está traindo, tropeçando nas palavras, é o próprio Bolsonaro."
"Mas não quero mais discutir isso. Vou terminar o mandato de senador com dignidade. Não quero mais disputar eleições. Acabou a pretensão de disputar o Governo de SP. Tomara que os policiais, tão sofridos na mão do PSDB e dessa turma toda aí, possam encontrar um representante digno. Eu tô pendurando as chuteiras."

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