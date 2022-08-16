Mulher que acusa médico de cárcere foi operada 4 vezes devido a necroses

A paciente que acusa um médico e um hospital privado da Baixada Fluminense de cárcere privado já passou por quatro cirurgias desde que foi transferida para uma unidade pública do Rio, no mês passado, para a retirada de tecidos necrosados. Ela deverá passar por nova intervenção nos próximos dias.

O cirurgião Bolívar Guerrero Silva, suspeito de cárcere privado Crédito: Reprodução/TV Globo

Bolívar foi o cirurgião que, em março, foi responsável por realizar uma abdominoplastia em Daiana, seguida de uma cirurgia de aumento das mamas. A operação no abdome teve várias complicações. Segundo familiares da paciente, o médico a teria mantido no Hospital Santo Branca, na Baixada Fluminense, contra a vontade dela, por pelo menos dois meses.

Tanto o médico - que está preso temporariamente acusado de lesão corporal grave e cárcere privado - quanto o hospital negam as acusações.