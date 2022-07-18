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Denúncia da família

Médico é preso no Rio suspeito de manter paciente em cárcere privado

O cirurgião plástico equatoriano Bolívar Guerrero Silva estaria mantendo mulher em hospital há dois meses, desde que ela se submeteu a uma operação que teria dado errado
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

18 jul 2022 às 19:42

Publicado em 18 de Julho de 2022 às 19:42

Uma semana depois da prisão de um anestesista acusado de estupro de vulnerável na Baixada Fluminense, um outro médico da região foi preso nesta segunda-feira (18), por policiais da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. O cirurgião plástico equatoriano Bolívar Guerrero Silva é acusado de manter uma paciente em cárcere privado em um hospital particular.
Cirurgião plástico Bolívar Guerrero Silva é preso por suspeita de manter paciente em cárcere privado após complicações em cirurgia
Cirurgião plástico Bolívar Guerrero Silva Crédito: Reprodução/Facebook
Os agentes estiveram no Hospital Santa Branca para resgatar a mulher. Segundo denúncia feita pela família, ela estaria sendo mantida em cárcere privado há dois meses, desde que se submeteu a uma cirurgia plástica na barriga que teria dado errado. Os policiais cumpriram mandados de prisão preventiva, busca e apreensão e de condução coercitiva.
O médico também é sócio do hospital e prestou depoimento na tarde desta segunda. Outras testemunhas também estão sendo ouvidas. Segundo a polícia, o cirurgião já é investigado por outros casos similares. Procurado pela reportagem, o Hospital Santa Branca não quis se manifestar.

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