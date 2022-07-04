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"Para protegê-las"

Mulher chinesa e filha são resgatadas de cárcere privado no Rio de Janeiro

Segundo o Disque Denúncia, o companheiro da vítima, apontado como o autor de agressões e da situação de sequestro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 jul 2022 às 07:46

Publicado em 04 de Julho de 2022 às 07:46

Polícia Civil do Rio de Janeiro resgatou uma mulher chinesa e sua filha de uma situação de cárcere privado na Lagoa, bairro de classe alta na capital fluminense. A ação foi feita por agentes da Delegacia Antissequestro (DAS) na última quinta-feira (30) após uma ligação anônima no Disque Denúncia.
Fachada da Secretaria de Estado da Polícia Civil, no centro do Rio de Janeiro.
Fachada da Secretaria de Estado da Polícia Civil, no centro do Rio de Janeiro. Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil
Segundo o Disque Denúncia, o companheiro da vítima, apontado como o autor de agressões e da situação de sequestro, foi encontrado no local e disse que mantinha a mulher e sua filha, menor de idade, presas no apartamento para "protegê-las".
A polícia afirmou que foi recebida "aos prantos" pela vítima. Ela e sua filha foram assistidas por um advogado do Consulado Chinês.
Já o acusado foi preso em flagrante e responderá pela prática dos crimes de sequestro ou cárcere privado e supressão de documentos, com penas que variam de 1 a 5 anos de cadeia.

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