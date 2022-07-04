Mulher chinesa e filha são resgatadas de cárcere privado no Rio de Janeiro

do Rio de Janeiro Polícia Civil resgatou uma mulher chinesa e sua filha de uma situação de cárcere privado na Lagoa, bairro de classe alta na capital fluminense. A ação foi feita por agentes da Delegacia Antissequestro (DAS) na última quinta-feira (30) após uma ligação anônima no Disque Denúncia.

Fachada da Secretaria de Estado da Polícia Civil, no centro do Rio de Janeiro. Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil

Segundo o Disque Denúncia, o companheiro da vítima, apontado como o autor de agressões e da situação de sequestro, foi encontrado no local e disse que mantinha a mulher e sua filha, menor de idade, presas no apartamento para "protegê-las".

A polícia afirmou que foi recebida "aos prantos" pela vítima. Ela e sua filha foram assistidas por um advogado do Consulado Chinês.