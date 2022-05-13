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Salvador - BA

Mulher entrega receita médica em farmácia sem saber de assalto

Após receber o documento, o homem direcionou a cliente para a mesma parte interna que as outras funcionárias e continuou o assalto

Publicado em 13 de Maio de 2022 às 14:40

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 mai 2022 às 14:40
Um bandido entrou numa farmácia no bairro de Amaralina, em Salvador (BA), e anunciou um assalto. Dessa forma, fez com que duas funcionárias entrassem em um quartinho na parte interna do estabelecimento para que ele pudesse pegar todo o dinheiro que pudesse dos caixas.
Então, a câmera do local mostrou o momento em que uma senhora entra na farmácia e entrega para o criminoso a sua receita médica, com o intuito e aguardar pela medicação solicitada pelo seu médico.
Mulher entrega receita médica para bandido em farmácia sem saber de assalto
O ladrão, que estava armado, saiu com algum dinheiro encontrado e fugiu Crédito: Videomonitoramento
Ela não tinha ideia de que estava acontecendo um roubo. Após receber o documento, o homem direcionou a cliente para a mesma parte interna que as outras funcionárias e continuou o assalto.
A ação, ocorrida na noite da última quarta-feira (11), durou cerca de três minutos e é possível notar que ninguém se feriu. O ladrão, que estava armado, saiu com algum dinheiro encontrado e fugiu.

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