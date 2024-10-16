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Crueldade

Mulher é presa por matar grávida e tentar roubar bebê em Porto Alegre

Segundo informações da Polícia Civil, a suspeita atraiu a jovem grávida com a promessa de doações para o enxoval do bebê. A criança não sobreviveu
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 out 2024 às 14:42

Publicado em 16 de Outubro de 2024 às 14:42

A suspeita, de 42 anos, foi presa nesta quarta-feira (16)
A suspeita, de 42 anos, foi presa nesta quarta-feira (16) Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Uma mulher de 42 anos foi presa por suspeita de assassinar uma grávida, de 25, em Porto Alegre. A vítima estava no nono mês de gestação. Segundo informações da Polícia Civil, a suspeita atraiu a jovem grávida com a promessa de doações para o enxoval do bebê. Uma testemunha contou aos policiais que a vítima saiu de casa na última segunda-feira (14) dizendo que buscaria um carrinho de bebê. A suspeita e a grávida moravam no mesmo condomínio.
O corpo da jovem foi encontrado pela perícia na residência da mulher detida, com lesões na cabeça e uma incisão no abdômen. A mulher teria realizado uma cesárea na vítima e simulou que ela tinha dado à luz à criança. Vizinhos chamaram o SAMU, que socorreu a suspeita e o bebê. No entanto, a criança já estava sem vida, conforme constatado pelos socorristas.
No hospital, a mulher relatou que estava gestante e havia entrado em trabalho de parto em casa. De acordo com a delegada Graziela, que acompanha o caso, a suspeita vinha fingindo uma gravidez desde agosto. Exames concluíram que a mulher não estava grávida e, portanto, o recém-nascido não era seu filho. A suspeita foi presa nesta quarta-feira (16).
Em depoimento à polícia, o companheiro da mulher disse que acreditava que ela estivesse grávida. Ele afirma ter chegado ao apartamento após o suposto parto. A Polícia Civil informou que "está comprometida em elucidar o fato com celeridade, realizando todas as diligências necessárias".

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