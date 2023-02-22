Mulher é presa com 13 celulares na calça e debocha da PM: "Calma aí, senhor"

A Polícia Militar de São Paulo apreendeu com uma mulher, identificada como Karina dos Santos, 13 aparelhos celulares e uma câmera fotográfica digital em um bloco de Carnaval em Pinheiros, zona oeste de SP. A abordagem gravada em vídeo nesta terça-feira (21), mostra a polícia tirando os celulares escondidos na calça da mulher.
Durante a abordagem, a mulher é vista sorrindo e debochando dos agentes: "Calma aí, senhor. É assim, desse jeito, oprimindo os outros?".
Quatro dos 13 smartphones apreendidos haviam sido devolvidos às vítimas de furto até a manhã desta quarta (22). A mulher foi conduzida à delegacia.
Vítimas que tiveram smartphones furtados devem registrar boletim de ocorrência e informar o código IMEI para agilizar o processo identificação e liberação do aparelho apreendido.
Como identificar seu código IMEI
- Verificar inscrição na caixa do aparelho
- Conferir etiqueta colada na bateria ou na bandeja do cartão SIM, na traseira do aparelho
- Acessar o site de sistema operacional (Apple, Android, entre outros)
- Discar *#06# no aparelho e anotar o número que aparece na tela
Por meio do sistema operacional do smartphone é possível rastrear, bloquear e apagar de forma remota os dados do celular. Segundo a polícia, é recomendado que essa seja a primeira providência a ser tomada, mesmo antes da vítima notificar a perda ou roubo do aparelho.