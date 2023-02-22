Mulher é presa com 13 celulares na calça e debocha da PM: "Calma aí, senhor"

13 aparelhos celulares foram apreendidos com uma mulher em São Paulo Crédito: Redes sociais

A Polícia Militar de São Paulo apreendeu com uma mulher, identificada como Karina dos Santos, 13 aparelhos celulares e uma câmera fotográfica digital em um bloco de Carnaval em Pinheiros, zona oeste de SP. A abordagem gravada em vídeo nesta terça-feira (21), mostra a polícia tirando os celulares escondidos na calça da mulher.

Durante a abordagem, a mulher é vista sorrindo e debochando dos agentes: "Calma aí, senhor. É assim, desse jeito, oprimindo os outros?".

Quatro dos 13 smartphones apreendidos haviam sido devolvidos às vítimas de furto até a manhã desta quarta (22). A mulher foi conduzida à delegacia.

🚨 A Polícia Militar de São Paulo deteve nesta terça-feira, durante a Operação Carnaval, uma mulher com 13 celulares e uma câmera fotográfica no bairro de Pinheiros. pic.twitter.com/MJ5zOl9oc2 — Closer Brasil (@BrasilCloser) February 22, 2023

Vítimas que tiveram smartphones furtados devem registrar boletim de ocorrência e informar o código IMEI para agilizar o processo identificação e liberação do aparelho apreendido.

Como identificar seu código IMEI

Verificar inscrição na caixa do aparelho

Conferir etiqueta colada na bateria ou na bandeja do cartão SIM, na traseira do aparelho

Acessar o site de sistema operacional (Apple, Android, entre outros)

Discar *#06# no aparelho e anotar o número que aparece na tela