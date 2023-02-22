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  • Mulher é presa com 13 celulares na calça e debocha da PM: "Calma aí, senhor"
Em São Paulo

Mulher é presa com 13 celulares na calça e debocha da PM: "Calma aí, senhor"

Além dos aparelhos celulares, a polícia também apreendeu com a mulher uma câmera fotográfica digital em um bloco de Carnaval em Pinheiros, zona oeste de SP
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 fev 2023 às 15:17

Publicado em 22 de Fevereiro de 2023 às 15:17

13 aparelhos celulares foram apreendidos com uma mulher em São Paulo
13 aparelhos celulares foram apreendidos com uma mulher em São Paulo Crédito: Redes sociais
A Polícia Militar de São Paulo apreendeu com uma mulher, identificada como Karina dos Santos, 13 aparelhos celulares e uma câmera fotográfica digital em um bloco de Carnaval em Pinheiros, zona oeste de SP. A abordagem gravada em vídeo nesta terça-feira (21), mostra a polícia tirando os celulares escondidos na calça da mulher. 
Durante a abordagem, a mulher é vista sorrindo e debochando dos agentes: "Calma aí, senhor. É assim, desse jeito, oprimindo os outros?".
Quatro dos 13 smartphones apreendidos haviam sido devolvidos às vítimas de furto até a manhã desta quarta (22). A mulher foi conduzida à delegacia. 
Vítimas que tiveram smartphones furtados devem registrar boletim de ocorrência e informar o código IMEI para agilizar o processo identificação e liberação do aparelho apreendido.

Como identificar seu código IMEI

  • Verificar inscrição na caixa do aparelho
  • Conferir etiqueta colada na bateria ou na bandeja do cartão SIM, na traseira do aparelho
  • Acessar o site de sistema operacional (Apple, Android, entre outros)
  • Discar *#06# no aparelho e anotar o número que aparece na tela
Por meio do sistema operacional do smartphone é possível rastrear, bloquear e apagar de forma remota os dados do celular. Segundo a polícia, é recomendado que essa seja a primeira providência a ser tomada, mesmo antes da vítima notificar a perda ou roubo do aparelho.

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