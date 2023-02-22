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Assassinato

Dino determina novo inquérito sobre mortes de Marielle e Anderson

Objetivo, segundo o ministro da Justiça, é que a Polícia Federal amplie a colaboração com a investigação sobre o crime, que completa 5 anos no dia 14 de março
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

22 fev 2023 às 14:51

Publicado em 22 de Fevereiro de 2023 às 14:51

BRASÍLIA - O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, informou nesta quarta-feira (22) que determinou a instauração de um novo inquérito da Polícia Federal para ampliar a colaboração com as investigações sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, que conduzia o veículo em que ela estava.
O crime completa cinco anos no dia 14 de março e ainda não houve conclusão sobre mandantes e motivações.
STF nega transferência de acusado de matar Marielle para o Rio
Vereadora no Rio de Janeiro, Marielle Franco foi assassinada em 2018 Crédito: Renan Olaz/ Câmara Municipal do Rio
Dino publicou imagens de uma portaria do Setor de Inteligência da Polícia Federal no Rio de Janeiro, segundo o qual o delegado Guilhermo de Paula Machado Catramby é o responsável pelo caso. A portaria instaura o inquérito determinando que as investigações apurem todas as circunstâncias que envolvem os crimes.
As investigações da Polícia Civil e do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro apontaram o sargento reformado e expulso da Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMRJ) Ronnie Lessa como o autor dos disparos, com colaboração do ex-policial militar Élcio Queiroz.
Eles estão presos preventivamente desde 2019 e respondem por duplo homicídio triplamente qualificado (motivo torpe, emboscada e recurso que dificultou a defesa da vítima) e pela tentativa de homicídio contra uma assessora de Marielle, que também estava no veículo e sobreviveu.

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