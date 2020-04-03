Mulher de Moro apoia ministro da Saúde após fala de Bolsonaro

Rosangela Moro, mulher do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, postou na noite desta quinta-feira (2) no Instagram uma foto e uma mensagem de apoio ao ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta.
Rosangela escreveu: "Entre ciência e achismos eu fico com a ciência. Se você chega doente em um médico, se tem uma doença rara você não quer ouvir um técnico?".
Na sequência, ela afirmou que Mandetta "tem sido o médico de todos nós". "In Mandetta I trust", completou.
O post, no entanto, ficou poucos minutos no ar e já foi apagado.
Ele foi postado por ela após o presidente Jair Bolsonaro ter feito críticas a Mandetta durante entrevista à Joven Pan. O presidente disse que o ministro precisava de mais humildade.