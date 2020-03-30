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Avanço da pandemia

Mulher de 32 anos é a 18ª pessoa morta por Covid-19 no Estado do Rio

Uma mulher de 32 anos é a décima oitava vítima da Covid-19 no Estado do Rio de Janeiro, segundo informou na tarde desta segunda-feira (30) a Secretaria Estadual de Saúde

Publicado em 30 de Março de 2020 às 18:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mar 2020 às 18:01
Coronavírus - Covid19
Coronavírus - Covid19 Crédito: PIRO4D/Pixabay
Uma mulher de 32 anos é a décima oitava vítima da covid-19 no Estado do Rio de Janeiro, segundo informou na tarde desta segunda-feira, 30, a Secretaria Estadual de Saúde. Existem ainda 48 mortes cuja causa sendo investigada, além de 657 casos confirmados.
A vítima mais recente morava em Rio Bonito. Ao todo, os mortos são 11 homens e 7 mulheres. No Rio de Janeiro morreram cinco mulheres e oito homens; em Niterói, um homem; em Petrópolis, um homem; em Volta Redonda, um homem; em Miguel Pereira, uma mulher; e em Rio Bonito, uma mulher.
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Dos casos confirmados, 553 são na capital, 47 em Niterói, 11 em Volta Redonda, 7 em Nova Iguaçu, 7 em São Gonçalo, 5 em Duque de Caxias, 4 em Petrópolis, 3 em Itaboraí, 2 em Belford Roxo, 2 em Resende, 2 em Rio Bonito, 2 em Rio das Ostras, 1 em Angra dos Reis, Barra Mansa, Campos dos Goytacazes, Guapimirim, Mangaratiba, Maricá, Miguel Pereira, Queimados, São João de Meriti, Seropédica, Teresópolis e Valença.

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