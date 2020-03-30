Mulher de 32 anos é a 18ª pessoa morta por Covid-19 no Estado do Rio

Coronavírus - Covid19 Crédito: PIRO4D/Pixabay

Uma mulher de 32 anos é a décima oitava vítima da covid-19 no Estado do Rio de Janeiro, segundo informou na tarde desta segunda-feira, 30, a Secretaria Estadual de Saúde. Existem ainda 48 mortes cuja causa sendo investigada, além de 657 casos confirmados.

A vítima mais recente morava em Rio Bonito. Ao todo, os mortos são 11 homens e 7 mulheres. No Rio de Janeiro morreram cinco mulheres e oito homens; em Niterói, um homem; em Petrópolis, um homem; em Volta Redonda, um homem; em Miguel Pereira, uma mulher; e em Rio Bonito, uma mulher.