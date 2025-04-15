Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Mulher de 31 anos morre atacada pelo próprio pitbull em Goiás
Recorrente

Mulher de 31 anos morre atacada pelo próprio pitbull em Goiás

Stefane Xavier da Silva havia adotado o cão há cerca de um ano, quando o animal já era adulto, segundo familiares contaram à polícia

Publicado em 15 de Abril de 2025 às 11:03

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

15 abr 2025 às 11:03
Cachorro adotado adulto matou a tutora e foi morto por vizinhos
Cachorro adotado adulto matou a tutora e foi morto por vizinhos Crédito: Reprodução
Uma mulher de 31 anos morreu ao ser atacada pelo próprio cão, da raça pit-bull, na manhã de domingo, 13, no município goiano de Cidade Ocidental. O cachorro foi morto por vizinhos, que chamaram socorro para a mulher. Mas, quando os socorristas chegaram, ela já estava morta.
Stefane Xavier da Silva havia adotado o cão há cerca de um ano, quando o animal já era adulto, segundo familiares contaram à polícia. Antes de domingo, o cachorro mantinha bastante proximidade com a tutora, que regularmente postava fotos do animal em seus perfis nas redes sociais.
Na manhã de domingo, Stefane estava em casa com a mulher e a filha de quatro meses quando foi atacada. Ela teve o pescoço dilacerado e perdeu bastante sangue. Vizinhos que ouviram os gritos de socorro das duas mulheres foram até a casa, ajudaram a mulher e a filha de Stefane a fugir do cão, mataram o pitbull a pauladas e facadas e chamaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
A mulher de Stefane entrou em estado de choque e, no domingo, não conseguiu explicar à polícia o que tinha acontecido. Ela vai prestar depoimento nos próximos dias. O corpo de Stefane foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal, para que seja determinada oficialmente a causa da morte. O cadáver do cão também será submetido a perícia.

Veja Também

Vídeo mostra carro caindo em valão na Praia da Costa, em Vila Velha

Preso suspeito de matar homem em briga por bicicleta em Boa Esperança

Condomínio do Minha Casa no ES terá painel solar para baixar conta de luz

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cachorro Mortes
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Havana, capital de Cuba
Pobre Cuba! Um passeio pela minha história com o país
crime walace lovato
Grupo envolvido em morte de empresário no ES é acusado de milícia privada
Imagem de destaque
Justiça no ES ordena cirurgia de câncer, mas plano se nega a atender

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados