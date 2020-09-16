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Investigação

MP do Paraná faz buscas em escritório de líder de Bolsonaro na Câmara

O deputado Ricardo Barros (PP) é líder do governo Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados e foi ministro da Saúde do governo Temer, além de prefeito de Maringá

Publicado em 16 de Setembro de 2020 às 11:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 set 2020 às 11:25
Deputado federal Ricardo Barros é líder do governo Bolsonaro na Câmara
Deputado federal Ricardo Barros é alvo de mandado de busca e apreensão Crédito: Michel Jesus/ Câmara dos Deputados
O Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado do Ministério Público do Paraná e a Polícia Civil cumprem na manhã desta quarta-feira, 16, um mandado de busca e apreensão no escritório do deputado Ricardo Barros (PP) em Maringá, a 430 km da capital, Curitiba. Barros é líder do governo Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados e foi ministro da Saúde do governo Temer, além de prefeito de Maringá.
Segundo os investigadores, ao todo são cumpridos oito mandados de busca e apreensão no âmbito de investigação sobre supostas irregularidades em contratos de energia elétrica e compras de equipamentos no Paraná.
Barros afirmou estar tranquilo e em total colaboração com as investigações do Ministério Público do Paraná. Em nota, o gabinete do deputado informou que "o parlamentar reafirma a sua conduta ilibada e informa que solicitou acesso aos autos do processo para poder prestar mais esclarecimentos à sociedade e iniciar sua defesa." O texto também informa que "Ricardo Barros, relator da Lei de Abuso de Autoridade, repudia o ativismo político do Judiciário".

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