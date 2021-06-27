Motorista de BMW atinge grupo de motoboys em frente a empresa de delivery

A motorista de uma BMW atingiu uma fileira de motoboys na Rua Basílio da Cunha, no bairro da Aclimação, zona sul de São Paulo, na madrugada deste domingo (27), deixando um morto e dois feridos. A mulher, que dirigia o carro de luxo, apresentava sinais de embriaguez e dirigia em alta velocidade. Veja vídeo:

Segundo o Corpo de Bombeiros, o caso ocorreu por volta das 1h20, em frente a uma empresa de delivery. No momento do acidente, sete motos estavam no local. A força do impacto chegou a arrancar uma árvore.