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Motorista de BMW atinge grupo de motoboys em frente a empresa de delivery

Segundo o Corpo de Bombeiros, o caso ocorreu por volta das 1h20, na zona Sul de São Paulo

Publicado em 27 de Junho de 2021 às 12:31

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

27 jun 2021 às 12:31
A motorista de uma BMW atingiu uma fileira de motoboys na Rua Basílio da Cunha, no bairro da Aclimação, zona sul de São Paulo, na madrugada deste domingo (27), deixando um morto e dois feridos. A mulher, que dirigia o carro de luxo, apresentava sinais de embriaguez e dirigia em alta velocidade. Veja vídeo:
Segundo o Corpo de Bombeiros, o caso ocorreu por volta das 1h20, em frente a uma empresa de delivery. No momento do acidente, sete motos estavam no local. A força do impacto chegou a arrancar uma árvore.
De acordo com a Polícia Militar, a motorista dirigia uma BMW azul quando perdeu o controle do veículo. O carro atingiu pelo menos quatro motocicletas e três pessoas. Uma das vítimas, Vinícius Rodrigues de Oliveira, de 21 anos, morreu no local; outra vítima com ferimentos nas pernas e no rosto foi levada ao Hospital São Paulo. Um terceiro homem sofreu ferimentos leves e não quis ser levado ao hospital. O caso foi registrado no 8º DP.

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