Morre o cantor gospel Irmão Lázaro por complicações da Covid-19

O cantor gospel e vereador da Bahia Irmão Lázaro morreu por complicações da Covid-19 Crédito: Reprodução/Instagram

O cantor gospel e vereador da Bahia, Irmão Lázaro, morreu na noite desta sexta-feira (19) em decorrência de complicações da Covid-19 . De acordo com informações por portal G1, ele estava internado desde o dia 25 de fevereiro em um hospital em Feira de Santana, há cerca de 100 quilômetros da capital, Salvador.

O perfil oficial do Irmão Lázaro no Instagram fez uma postagem a respeito da morte do cantor e vereador. "Infelizmente perdemos nosso irmão Lázaro, quis o Senhor levar para o seu lado na glória", diz o texto da publicação.

O último boletim médico divulgado no perfil do cantor, publicado às 17h48 sexta-feira (19), afirmava que o estado de saúde do Irmão Lázaro era delicado. A postagem explicava que ele não havia apresentado nenhuma intercorrência, mas que o quadro clínico permanecia estável e que requeria muito cuidado.

A filha de Lázaro, Marta Silva, fez uma postagem se despedindo de seu pai. No texto, ela classifica o pai como um homem bondoso, honesto e como seu melhor amigo. "O meu maior alívio é saber que ele tá ao lado de Deus e que o céu está em festa nesse momento. Ele foi o meu maior exemplo de fé, meu melhor amigo, meu pastor, meu confidente, meu cantor favorito", disse.