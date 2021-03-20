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Luto

Morre o cantor gospel Irmão Lázaro por complicações da Covid-19

Lázaro estava intubado na UTI de um hospital de Feira de Santana desde o dia 25 de fevereiro; ex-integrante do Olodum, ele foi eleito vereador na Bahia em 2020

Publicado em 20 de Março de 2021 às 07:37

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

20 mar 2021 às 07:37
O cantor gospel e vereador da Bahia Irmão Lázaro morreu por complicações da Covid-19
O cantor gospel e vereador da Bahia Irmão Lázaro morreu por complicações da Covid-19 Crédito: Reprodução/Instagram
O cantor gospel e vereador da Bahia, Irmão Lázaro, morreu na noite desta sexta-feira (19) em decorrência de complicações da Covid-19. De acordo com informações por portal G1, ele estava internado desde o dia 25 de fevereiro em um hospital em Feira de Santana, há cerca de 100 quilômetros da capital, Salvador.
O perfil oficial do Irmão Lázaro no Instagram fez uma postagem a respeito da morte do cantor e vereador. "Infelizmente perdemos nosso irmão Lázaro, quis o Senhor levar para o seu lado na glória", diz o texto da publicação.
O último boletim médico divulgado no perfil do cantor, publicado às 17h48 sexta-feira (19), afirmava que o estado de saúde do Irmão Lázaro era delicado. A postagem explicava que ele não havia apresentado nenhuma intercorrência, mas que o quadro clínico permanecia estável e que requeria muito cuidado.
A filha de Lázaro, Marta Silva, fez uma postagem se despedindo de seu pai. No texto, ela classifica o pai como um homem bondoso, honesto e como seu melhor amigo. "O meu maior alívio é saber que ele tá ao lado de Deus e que o céu está em festa nesse momento. Ele foi o meu maior exemplo de fé, meu melhor amigo, meu pastor, meu confidente, meu cantor favorito", disse.
O portal G1 detalhou que irmão Lázaro foi eleito vereador na Bahia em 2020 com 4.273 votos. Ele já foi deputado federal entre 2015 e 2018, ano em que concorreu a uma vaga no senado, mas não ganhou. Lázaro já foi integrante do grupo Olodum nos anos 90, mas decidiu seguir carreira de cantor gospel após se converter à religião evangélica.

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