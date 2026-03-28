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Moraes proíbe sobrevoo de drones perto da casa de Bolsonaro, em prisão domiciliar

Moraes proíbe sobrevoo de drones perto da casa de Bolsonaro, em prisão domiciliar

Na decisão, o ministro autorizou a Polícia Militar a abater e apreender imediatamente qualquer drone que desrespeite o limite de 100 metros estabelecido

Naomi Matsui

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Estadão Conteúdo

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Publicado em 28 de março de 2026 às 14:21

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a proibição de sobrevoo de drones em um raio de cem metros da residência do ex-presidente Jair Bolsonaro.

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A decisão foi dada no âmbito da Execução Penal 169, na qual o ex-presidente cumpre prisão domiciliar humanitária para recuperação de uma broncopneumonia. A medida foi motivada por relatórios da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), que identificaram o uso irregular de Aeronaves Remotamente Pilotadas (RPA) sobrevoando o imóvel de Bolsonaro, no bairro Jardim Botânico, em Brasília.

Na decisão, o ministro autorizou a Polícia Militar a abater e apreender imediatamente qualquer drone que desrespeite o limite de 100 metros estabelecido.

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Os operadores das aeronaves irregulares deverão ser presos em flagrante, com base no Código Penal, por atentado contra a segurança de transporte aéreo. Moraes destacou que o sobrevoo não autorizado em áreas residenciais transcende o ilícito administrativo, configurando potencial violação de domicílio e afronta ao direito constitucional à intimidade e privacidade.

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