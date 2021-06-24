Moraes ouvirá a PGR e pode manter investigação contra Salles no STF

Ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles Crédito: Marcelo Camargo/ Agência Brasil

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes vai consultar a PGR (Procuradoria-Geral da República) antes de decidir o destino do inquérito que investiga a participação do ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles em um esquema de exportação ilegal de madeira.

Salles, em tese, perdeu o foro privilegiado depois que deixou o cargo e seu caso deveria ser enviado a um juiz de primeira instância.

Ainda não é certo, no entanto, que o caso dele sairá do STF.

Alexandre de Moraes precisa ainda definir qual seria o foro adequado para que as investigações prossigam. Ele ainda vai avaliar se existe algum elo que justifique a permanência do caso em seu gabinete.

Caso contrário, será preciso avaliar se o destino do caso será o Amazonas, onde estava a madeira exportada, ou Brasília, onde o ministro despachava.

O ministro tem sido rigoroso na condução das investigações, autorizando operações de busca e apreensão em endereços de Salles e até mesmo enviando o celular dele aos EUA para a quebra da senha de acesso às informações do aparelho.